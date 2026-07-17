Esenyurt\'ta Sanat Dolu Açılış

Esenyurt Belediyesince yapımı tamamlanan Gümüş Sosyal Tesisi, Kıbrıs 74 Emekli Evi, Esenyurt Sanat Merkezi ve Devrim Erbil Resim Sergisi'nin toplu açılışı, düzenlenen törenle gerçekleştirildi.

Açılış töreninde konuşan AK Parti Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Özlem Zengin, Esenyurt'ta sanatla ilgilenen ve dersler alan çok sayıda kişiyle karşılaşmaktan büyük memnuniyet duyduğunu söyledi.

Türkiye'nin en tanınmış sanatçılarından biri olan ressam Devrim Erbil'in eserlerinin başarılarından ötürü taklit edildiğini belirten Zengin, hükümet olarak sanata önem verdiklerini ifade etti.

Zengin, "Zaman içerisinde ne kadar yaşınız ilerlerse ilerlesin zihninizi genç, dinamik tutmak çok önemli. Sanat bence bunun için var. Sanatın varlığı bunun için gerekli. Mecliste de sanata özel bir alan açmaya çalışıyoruz. Hem de yaptığımız tüm uygulamalarla kolaylık sağlıyoruz. Mesela çocuklarımız için, onların müzik ve eğlenceyle alakalı gittikleri yerlerde 18 yaş altına vergiyi kaldırdık." diye konuştu.

Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy ise hayata geçirilen projelerin ilçenin gelişimine büyük katkı sunacağını belirtti.

Sanat merkezinin herkese bambaşka bir ufuk kazandıracağını düşündüğünü söyleyen Aksoy, merkezin, ilçenin gelişmesi için hayata geçirdikleri adımlardan biri olduğunu dile getirdi.

Esenyurt Kaymakamı Fatih Çobanoğlu da "Esenyurt artık asayiş haberleriyle, cinayet haberleriyle, kötü, olumsuz olaylarla anılmıyor. Artık eğitimdeki başarılarıyla, sınavlarda tam puan alan öğrencileriyle, sportif alanda milli sporcularıyla, uluslararası alanda madalya alan öğrencileriyle ve sanatıyla, güzel haberlerle anılıyor." dedi.

Programda, ressam Devrim Erbil katılımcılara kendi eserlerini gezdirdi ve tanıttı.