Esenyurt'ta Sopalı Bıçaklı Kavga - Son Dakika
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Esenyurt'ta Sopalı Bıçaklı Kavga

Esenyurt\'ta Sopalı Bıçaklı Kavga

Esenyurt'ta araç parkı nedeniyle iki esnaf arasında çıkan kavga, biber gazı ile sona erdi.

15.09.2024 16:42
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ESENYURT'ta iddiaya göre araç park yeri nedeniyle iki esnaf arasında tartışma yaşandı. Tartışma kısa sürede yerini sopalı bıçaklı kavgaya bıraktı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri biber gazı sıkarak kavgayı ayırırken, yaralananlar hastaneye kaldırıldı. Sopalı bıçaklı kavga anları cep telefonu kameralarına yansıdı.

Olay, öğle saatlerinde Süleymaniye Mahallesi 716. sokakta meydana geldi. İddiaya göre iki komşu esnaf arasında araç park yeri nedeniyle tartışma yaşandı. Çıkan tartışma yerini sopalı bıçaklı kavgaya bıraktı. Çevredekilerin de dahil olduğu kavga kısa sürede büyüdü. Kavga anları cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, kalabalık iki grubun sopalar ve bıçaklarla kavga ettiği anlar görülüyor. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler kavgayı biber gazı sıkarak ayırdı. Kavgada yaralananlar hastaneye kaldırılırken polis ekiplerinin konuyla ilgili incelemeleri sürüyor.

Kaynak: DHA

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