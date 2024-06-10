Esenyurt\'ta Suç Örgütüyle Dolandırıcılık Davası Devam Ediyor

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Esenyurt'ta kurdukları suç örgütüyle Fly Butik Rezidans projesindeki daireleri birden fazla kişiye satarak 160 kişiyi dolandırdıkları iddia edilen 86 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bakırköy 16. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya 4 tutuklu sanık, bir kısım müştekiler ve tutuksuz sanıklar katıldı. Duruşmada taraf avukatları hazır bulundu.

Müşteki Didem Bozacı, beyanında eşiyle almak istedikleri evi rezidansta beğendikerini, kapora vererek tapuya gidip işlemlerini yaptırdıklarını söyledi.

Kendilerine evin 3 ay içinde teslim edileceği bilgisinin verildiğini belirten Bozacı, "Bir süre sonra gittiğimizde projeyi aynı gördük. Belli bir süre sonra tekrar gittiğimizde Metin Uçar bizi içeri almadı, aynı daireyi başkasına satmış. Sert bir üslupla içeri giremeyeceğimizi söyledi. Ben noterden aldığım belgemi gösterdim ancak hakkımın olmadığını söyledi." ifadelerini kullandı.

Müşteki Erkin Murat Özkan ise 2017'de İmdat isimli emlakçıdan davaya konu olan rezidanstan 3 daire satın aldığını, bir süre sonra aynı emlakçının yanına gelerek, "Projenin inşaatında çalışan taşeronların para yerine daire vererek iş yaptığını ve taşeronlardan birinin dairelerini satmak istediğini söylediğini" belirtti.

Bu şekilde aynı rezidanstan 2 daire daha satın aldığını ifade eden Özkan, inşaatın 2018'in ilk aylarında bitirileceğinin söylendiğini ancak müteahhittin teslimatı yapamadığını, dairesini neden alamadığını araştırdığında ise kendisi gibi birçok kişiyle karşılaştını söyledi.

Bugün tamamlanan duruşmada müştekilerin dinlenmesine yarın da devam edilecek.

İddianameden

Esenyurt'ta kurdukları suç örgütü ile Fly Butik Rezidans projesindeki daireleri birden fazla kişiye satarak dolandırıcılık yaptıkları gerekçesiyle 86 kişi hakkında yürütülen soruşturma Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca tamamlandı.

5'i müşteki şüpheli olmak üzere 169 müştekinin yer aldığı iddianamede, aralarında komiser H.C. ile polis memuru M.K'nin de bulunduğu 5'i müşteki 86 sanık yer alıyor.

İddianamede, tutuklu Çetin Başkan Şimşek'in "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında dolandırıcılık", "nitelikli yağma", "nitelikli hırsızlık", "konut dokunulmazlığını ihlal etme", "mala zarar verme", "silahla tehdit", "güveni kötüye kullanma", "silahla yaralama", "suç örgütünün isimlerini kullanarak tehdit", "hakaret", "kişilerin huzur ve sükununu bozma", "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" ve "ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından 2 bin 60 yıla, tutuklu sanık Nihat Akyüz'ün ise benzer suçlardan 1683 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

İddianamedeki 84 sanığın ise benzer suçlardan değişen oranlarda hapisle cezalandırılması isteniyor.