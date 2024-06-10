Esenyurt'ta Suç Örgütüyle Dolandırıcılık Davası Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Esenyurt'ta Suç Örgütüyle Dolandırıcılık Davası Devam Ediyor

Esenyurt\'ta Suç Örgütüyle Dolandırıcılık Davası Devam Ediyor

Esenyurt'ta kurulan suç örgütü tarafından Fly Butik Rezidans projesindeki daireleri birden fazla kişiye satarak 160 kişiyi dolandırdıkları iddia edilen 86 sanığın yargılanması devam ediyor. Duruşmada müştekilerin ifadeleri alındı ve soruşturma tamamlandı. İddianamede, sanıkların çeşitli suçlardan cezalandırılmaları talep ediliyor.

10.06.2024 21:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Esenyurt'ta kurdukları suç örgütüyle Fly Butik Rezidans projesindeki daireleri birden fazla kişiye satarak 160 kişiyi dolandırdıkları iddia edilen 86 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bakırköy 16. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya 4 tutuklu sanık, bir kısım müştekiler ve tutuksuz sanıklar katıldı. Duruşmada taraf avukatları hazır bulundu.

Müşteki Didem Bozacı, beyanında eşiyle almak istedikleri evi rezidansta beğendikerini, kapora vererek tapuya gidip işlemlerini yaptırdıklarını söyledi.

Kendilerine evin 3 ay içinde teslim edileceği bilgisinin verildiğini belirten Bozacı, "Bir süre sonra gittiğimizde projeyi aynı gördük. Belli bir süre sonra tekrar gittiğimizde Metin Uçar bizi içeri almadı, aynı daireyi başkasına satmış. Sert bir üslupla içeri giremeyeceğimizi söyledi. Ben noterden aldığım belgemi gösterdim ancak hakkımın olmadığını söyledi." ifadelerini kullandı.

Müşteki Erkin Murat Özkan ise 2017'de İmdat isimli emlakçıdan davaya konu olan rezidanstan 3 daire satın aldığını, bir süre sonra aynı emlakçının yanına gelerek, "Projenin inşaatında çalışan taşeronların para yerine daire vererek iş yaptığını ve taşeronlardan birinin dairelerini satmak istediğini söylediğini" belirtti.

Bu şekilde aynı rezidanstan 2 daire daha satın aldığını ifade eden Özkan, inşaatın 2018'in ilk aylarında bitirileceğinin söylendiğini ancak müteahhittin teslimatı yapamadığını, dairesini neden alamadığını araştırdığında ise kendisi gibi birçok kişiyle karşılaştını söyledi.

Bugün tamamlanan duruşmada müştekilerin dinlenmesine yarın da devam edilecek.

İddianameden

Esenyurt'ta kurdukları suç örgütü ile Fly Butik Rezidans projesindeki daireleri birden fazla kişiye satarak dolandırıcılık yaptıkları gerekçesiyle 86 kişi hakkında yürütülen soruşturma Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca tamamlandı.

5'i müşteki şüpheli olmak üzere 169 müştekinin yer aldığı iddianamede, aralarında komiser H.C. ile polis memuru M.K'nin de bulunduğu 5'i müşteki 86 sanık yer alıyor.

İddianamede, tutuklu Çetin Başkan Şimşek'in "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında dolandırıcılık", "nitelikli yağma", "nitelikli hırsızlık", "konut dokunulmazlığını ihlal etme", "mala zarar verme", "silahla tehdit", "güveni kötüye kullanma", "silahla yaralama", "suç örgütünün isimlerini kullanarak tehdit", "hakaret", "kişilerin huzur ve sükununu bozma", "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" ve "ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından 2 bin 60 yıla, tutuklu sanık Nihat Akyüz'ün ise benzer suçlardan 1683 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

İddianamedeki 84 sanığın ise benzer suçlardan değişen oranlarda hapisle cezalandırılması isteniyor.

Kaynak: AA

Esenyurt, Mahkeme, Dolandırıcılık, Suç, Hukuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Esenyurt'ta Suç Örgütüyle Dolandırıcılık Davası Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:04 İadeiziyaret bugün Özel ile görüşecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan 18 yıl sonra CHP’ye gidiyor İadeiziyaret bugün! Özel ile görüşecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan 18 yıl sonra CHP'ye gidiyor
08:08 Dışişleri Bakanlığı’ndan Gazze’deki ateşkes kararına ilk yorum: Katliamın sona ermesi bakımından önemli bir adım Dışişleri Bakanlığı'ndan Gazze'deki ateşkes kararına ilk yorum: Katliamın sona ermesi bakımından önemli bir adım
07:46 Beştepe’deki zirveden çarpıcı detay Erdoğan, Akşener’e “Sizce seçimi neden kaybettik“ diye sormuş Beştepe'deki zirveden çarpıcı detay! Erdoğan, Akşener'e "Sizce seçimi neden kaybettik?" diye sormuş
05:55 Esenyurt gece yarısı alev alev yandı 8 araç ve iş yerini kundaklandı Esenyurt gece yarısı alev alev yandı! 8 araç ve iş yerini kundaklandı
04:41 Aşırı sağın seçim zaferi Fransa’yı karıştırdı Sokağa inen yüzlerce kişi Macron’a tepki gösterdi Aşırı sağın seçim zaferi Fransa'yı karıştırdı! Sokağa inen yüzlerce kişi Macron'a tepki gösterdi
09:38 Herkes onu konuşuyor Ali Koç’un arkasına geçen Yellow’un yaptıklarına bakın Herkes onu konuşuyor! Ali Koç'un arkasına geçen Yellow'un yaptıklarına bakın
09:05 Haber bülteni sunarken depreme yakalandı Haber bülteni sunarken depreme yakalandı
08:53 Mert Günok’tan maç sonu yorumu: Bunlar bahane değil Mert Günok'tan maç sonu yorumu: Bunlar bahane değil
08:53 Survivor All Star’da ilk finalist Batuhan oldu Survivor All Star'da ilk finalist Batuhan oldu
08:16 Zeynep Bastık’la dudak dudağa görüntülenen Serkay Tütüncü’den ilginç sözler: Birbirimizi tanıyoruz Zeynep Bastık'la dudak dudağa görüntülenen Serkay Tütüncü'den ilginç sözler: Birbirimizi tanıyoruz
07:31 Japonya’da Kurumsal İflaslar Yüzde 42,9 Arttı Japonya'da Kurumsal İflaslar Yüzde 42,9 Arttı
05:51 Komşularını otomobilin içinde korkunç şekilde buldular Hastaneye gelince gözaltına alındı Komşularını otomobilin içinde korkunç şekilde buldular! Hastaneye gelince gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2024 09:54:49. #1.12#
SON DAKİKA: Esenyurt'ta Suç Örgütüyle Dolandırıcılık Davası Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement