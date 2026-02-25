Esenyurt'ta Tartışma Kanlı Bitti

Esenyurt'ta tartıştığı eşini tabancayla ateş ederek yaralayan kişi, aynı silahla intihar girişiminde bulundu.

Akçaburgaz Mahallesi'ndeki Yunus Emre Parkı'nda, Savaş S. (46) ile eşi Sibel S. (50) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Savaş S, yanındaki tabancayla eşi Sibel S'nin başına ateş edip aynı silahla yaşamına son vermek istedi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Ağır yaralanan Sibel S. ve Savaş S. sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan çiftin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Bölgede inceleme yapan polis ekipleri, olayda kullanıldığı değerlendirilen bir tabanca ile 2 boş kovan buldu.

Şüpheli Savaş S'nin "kasten yaralama" suçundan 2 kaydı bulunduğu belirlendi.

Olayın ardından yaşananlar çevredeki vatandaşlarca cep telefonuyla kaydedildi.

Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışmaları sürüyor.