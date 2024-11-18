Esenyurt\'ta Tekstil Atölyesinde Yangın: İki Kişi Hastaneye Kaldırıldı

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ESENYURT'ta tekstil atölyesinde yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan iki kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Yangın, saat 18.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle Namık Kemal Mahallesi, Tonguç Baba Caddesi'nde bulunan 5 katlı binanın ilk 2 katınki tekstil atölyesinde çıktı. Çalışanların yoğun dumanı gören çalışanların ihbarı ile olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Tekstil atölyesinin yer aldığı binanın yakınındaki 5 bina tedbir amacıyla tahliye edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, dumandan etkilenen 2 kişi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan 2 kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.