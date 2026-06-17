Esenyurt'ta Tır Yangını

Esenyurt'ta tırda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

TEM Otoyolu bağlantı yolunda Beylikdüzü istikametine giden gıda yüklü 34 BNL 527 plakalı tırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın nedeniyle Beylikdüzü istikametindeki bağlantı yolu trafiğe kapatıldı.

İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın söndürüldü.

Ekiplerin tırdaki soğutma çalışmaları devam ediyor.

Tır sürücüsü yaptığı açıklamada, aracın birden alev aldığını fark etmesi üzerine yol kenarına çekerek müdahale etmeye çalıştığını, diğer sürücülerin de kendisine yardım ettiğini ancak başarılı olamayınca itfaiye ekiplerine haber verdiğini söyledi.