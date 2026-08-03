Esenyurt'ta uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Esenyurt'ta uyuşturucu madde ticareti yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Koza Mahallesi'nde bir adreste uyuşturucu madde ticareti yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliler A.A. (32), F.H. (25), V.A. (25) ile K.A'yı (27) gözaltına aldı.

Adreste ve şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda, 2 parça halinde 5 kilo 252 gram uyuşturucu madde, 2 ruhsatsız tabanca ve bunlara ait şarjör, 6 cep telefonu ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 4 bin 300 lira ele geçirildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" ile "Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet" suçlarından adli makamlara sevk edildi.

Şüphelilerden A.A. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.