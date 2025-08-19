Esenyurt'ta Uyuşturucu Operasyonu

ESENYURT'ta uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, 207 kilogram metamfetamin ve 98 kilogram kimyasal madde ele geçirilirken, polis ekipleri 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Esenyurt'ta uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik operayson düzenlendi. Oerasyonda 207 kilogram metamfetamin ve 98 kilogram kimyasal madde ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli de yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından konuyla ilgili bir paylaşım yaptı. Yerlikaya paylaşımında, "Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımızı ve operasyonu gerçekleştiren İstanbul İl Emniyet Müdürümüzü, İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzü tebrik ediyorum. Uyuşturucuya karşı yürüttüğümüz bu mücadele, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi koruma mücadelesidir" ifadelerini kullandı.