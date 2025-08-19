Esenyurt'ta Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Esenyurt'ta Uyuşturucu Operasyonu

19.08.2025 08:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Esenyurt'ta düzenlenen operasyonda 207 kg metamfetamin ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

ESENYURT'ta uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, 207 kilogram metamfetamin ve 98 kilogram kimyasal madde ele geçirilirken, polis ekipleri 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Esenyurt'ta uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik operayson düzenlendi. Oerasyonda 207 kilogram metamfetamin ve 98 kilogram kimyasal madde ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli de yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından konuyla ilgili bir paylaşım yaptı. Yerlikaya paylaşımında, "Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımızı ve operasyonu gerçekleştiren İstanbul İl Emniyet Müdürümüzü, İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzü tebrik ediyorum. Uyuşturucuya karşı yürüttüğümüz bu mücadele, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi koruma mücadelesidir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

İçişleri Bakanı, Uyuşturucu, Operasyon, Güvenlik, Politika, Esenyurt, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Esenyurt'ta Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çadır kampında feci son Karı-koca ölü bulundu Çadır kampında feci son! Karı-koca ölü bulundu
Genç kadın sokak ortasında satırla boğazı kesilerek öldürüldü Genç kadın sokak ortasında satırla boğazı kesilerek öldürüldü
İsrail Genelkurmay Başkanı Zamir, Gazze kentini işgal planını onayladı İsrail Genelkurmay Başkanı Zamir, Gazze kentini işgal planını onayladı
Kuzey Marmara Otoyolu’nda yolcu otobüsü devrildi: 3 ölü 20 yaralı Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsü devrildi: 3 ölü 20 yaralı
Neler çıkardı neler 2 gün önce imza attı Dolmabahçe’de duvar ördü Neler çıkardı neler! 2 gün önce imza attı Dolmabahçe'de duvar ördü
Fenerbahçe’nin efsane başkanı Ali Şen yoğun bakımda Fenerbahçe'nin efsane başkanı Ali Şen yoğun bakımda
Farah Zeynep Abdullah doğum gününde acı haberle sarsıldı Farah Zeynep Abdullah doğum gününde acı haberle sarsıldı
12 kattan düşen yayıncı Oğuzhan Dalgakıran’ın son görüntüleri ortaya çıktı 12 kattan düşen yayıncı Oğuzhan Dalgakıran'ın son görüntüleri ortaya çıktı
Survivor Almeda Baylan ölümden döndü Survivor Almeda Baylan ölümden döndü
Caminin kapısını taşla kırıp içeri girdi, pencereden mahalleyi inletti Caminin kapısını taşla kırıp içeri girdi, pencereden mahalleyi inletti
5 İlde Suç Örgütü Operasyonu: 41 Şüpheli Yakalandı 5 İlde Suç Örgütü Operasyonu: 41 Şüpheli Yakalandı

07:19
Beyaz Saray’daki görüşmede Putin-Zelenski sürprizi
Beyaz Saray'daki görüşmede Putin-Zelenski sürprizi
08:18
Ukrayna’dan ABD’ye 100 milyar dolarlık silah satın alımı anlaşması teklifi
Ukrayna'dan ABD'ye 100 milyar dolarlık silah satın alımı anlaşması teklifi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2025 08:29:19. #7.11#
SON DAKİKA: Esenyurt'ta Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.