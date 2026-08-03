Esenyurt'ta Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
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Esenyurt'ta Uyuşturucu Operasyonu

Esenyurt\'ta Uyuşturucu Operasyonu
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Esenyurt'ta düzenlenen operasyonda 5.2 kilo metamfetamin ve 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Esenyurt'ta bir eve düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kilo 252 gram metamfetamin ile 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklanırken, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 24 Temmuz'da Esenyurt'ta bir evde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar kapsamında Koza Mahallesi'nde belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda A.A. (32), F.H. (25), V.A. (25) ve K.A. (27) gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda 2 parça halinde toplam 5 kilo 252 gram metamfetamin ile 2 ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait şarjörler ele geçirilerek muhafaza altına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramalarda ise 6 cep telefonu, 4 bin 300 lira ve 10 euro ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden F.H., V.A. ve K.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. A.A. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza infaz kurumuna gönderildi.

Kaynak: DHA

Esenyurt, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Esenyurt'ta Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika

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