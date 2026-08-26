Esenyurt\'ta Uyuşturucu Operasyonu

Esenyurt'ta düzenlenen operasyonda 13 kilo 550 gram uyuşturucu madde ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Esenyurt'ta bir adrese uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, 13 kilo 550 gram uyuşturucu madde, 950 gram kimyasal madde, 68 bin 250 lira ve 150 dolar nakit para ele geçirildi.

Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.