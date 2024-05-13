Esenyurt'ta vincin yüksek gerilim hattına takılması sonucu patlama: 1 yaralı - Son Dakika
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Esenyurt'ta vincin yüksek gerilim hattına takılması sonucu patlama: 1 yaralı

Esenyurt\'ta vincin yüksek gerilim hattına takılması sonucu patlama: 1 yaralı

Esenyurt'ta bir apartmanın önünde çalışma yapan vincin yüksek gerilim hattına takılması sonucu yeraltı elektrik hattında meydana gelen patlamada 1 kişi yaralandı. Patlama sonucunda vinç şoförü yaralanırken, bölgedeki bazı dükkanlarda da hasar oluştu. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Elektrik kesintisi yaşanan bölgede cadde ulaşıma kapatıldı. Çevredeki güvenlik kameraları patlama anını kaydetti.

13.05.2024 15:25
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Esenyurt'ta bir apartmanın önünde çalışma yapan vincin yüksek gerilim hattına takılması sonucu yeraltı elektrik hattında meydana gelen patlamada 1 kişi yaralandı.

Mehterçeşme Mahallesi Hacı Bayram Veli Caddesi'nde bir binanın 5. katına inşaat malzemesi taşıyan vincin bölgedeki yüksek gerilim hattının tellerine takılması nedeniyle yeraltı elektrik hattında patlama meydana geldi.

Patlamada vinç şoförü yaralanırken, bölgedeki bazı dükkanlarda da hasar oluştu.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan vinç şoförü sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Elektrik hattındaki patlama nedeniyle bölgede elektrik kesintisi yaşanırken, cadde ulaşıma kapatıldı.

Ekiplerin, olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.

Bu arada yeraltı elektrik hattındaki patlama anı çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Esenyurt'ta vincin yüksek gerilim hattına takılması sonucu patlama: 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Esenyurt'ta vincin yüksek gerilim hattına takılması sonucu patlama: 1 yaralı - Son Dakika
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