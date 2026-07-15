Esenyurtlu çocuklardan 15 Temmuz şehitlerine vefa ziyareti - Son Dakika
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Esenyurtlu çocuklardan 15 Temmuz şehitlerine vefa ziyareti

15.07.2026 15:26
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Esenyurt'ta yaşayan çocuklar ve aileleri, 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yıl dönümünde Edirnekapı Şehitliği, 15 Temmuz Şehitler Anıtı ve Hafıza 15 Temmuz Müzesi'ni ziyaret ederek şehitler için dua etti, milli birlik ruhunu yaşadı.

Esenyurt'ta yaşayan çocuklar, aileleriyle birlikte Edirnekapı Şehitliği, 15 Temmuz Şehitler Anıtı ve Hafıza 15 Temmuz Müzesi'ni gezdi.

Esenyurt Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, milli birlik ve beraberlik ruhunun gelecek nesillere aktarılması amacıyla, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin 10. yıl dönümünde vefa ziyareti programı yapıldı.

İlçedeki çocuklar ve aileleri, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen program kapsamında Edirnekapı Şehitliği, 15 Temmuz Şehitler Anıtı ve Hafıza 15 Temmuz Müzesi'ne götürüldü.

İlk olarak Edirnekapı'ya giden çocuklar ve aileleri, vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerin kabirleri başında Kur'an-ı Kerim okuyup, dua etti.

Çocuklara, darbe girişiminde yaşananların yanı sıra kahramanlık ve demokrasi mücadelesine ilişkin bilgiler verildi.

Şehitliğin ardından, 15 Temmuz Şehitler Anıtı ve Hafıza 15 Temmuz Müzesi ziyaret edildi.

Müzedeki sergi alanlarını gezen ziyaretçiler, o gece yaşananları, milletin destansı direnişini ve demokrasi zaferini anlatan görsel ve interaktif bölümleri ilgiyle inceledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Esenyurtlu çocuklardan 15 Temmuz şehitlerine vefa ziyareti - Son Dakika

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