Esetçe'de Ruhsatsız Tabanca ve Fişek Ele Geçirildi - Son Dakika
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Esetçe'de Ruhsatsız Tabanca ve Fişek Ele Geçirildi

Esetçe\'de Ruhsatsız Tabanca ve Fişek Ele Geçirildi

İpsala ilçesine bağlı Esetçe beldesinde yapılan denetimlerde, ruhsatsız tabanca ve fişek ele geçirildi. Jandarma ekipleri şüpheli aracı durdurarak yapılan aramada, tabanca ve fişek buldu. Şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

24.06.2024 16:59
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İpsala ilçesine bağlı Esetçe beldesinde ruhsatsız tabanca ve fişek ele geçirildi.

Jandarma ekipleri denetimleri esnasında durumundan şüphelendikleri aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada ruhsatsız tabanca ve fişek ele geçirildi.

Şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Motosiklet hırsızlığı

Edirne'de motosikleti çalınan kişi polise başvurdu.

Abdurrahman Mahallesi'nde yaşayan Ö.A, evinin yakınlarına park ettiği motosikletinin yerine olmadığını fark etti.

Ö.A, polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

Uyuşturucu şüphelisi gözaltına alındı

Enez'de uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

İlçe genelinde denetimlerini sürdüren ekipler, E.Ö'nün kullandığı otomobili durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

Jandarma, Esetçe, İpsala, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Esetçe'de Ruhsatsız Tabanca ve Fişek Ele Geçirildi - Son Dakika

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