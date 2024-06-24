Esetçe\'de Ruhsatsız Tabanca ve Fişek Ele Geçirildi

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İpsala ilçesine bağlı Esetçe beldesinde ruhsatsız tabanca ve fişek ele geçirildi.

Jandarma ekipleri denetimleri esnasında durumundan şüphelendikleri aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada ruhsatsız tabanca ve fişek ele geçirildi.

Şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Motosiklet hırsızlığı

Edirne'de motosikleti çalınan kişi polise başvurdu.

Abdurrahman Mahallesi'nde yaşayan Ö.A, evinin yakınlarına park ettiği motosikletinin yerine olmadığını fark etti.

Ö.A, polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

Uyuşturucu şüphelisi gözaltına alındı

Enez'de uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

İlçe genelinde denetimlerini sürdüren ekipler, E.Ö'nün kullandığı otomobili durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.