Eshik Ensemble Konseri Sanathane'de Büyük İlgi Gördü

(İZMİR) – Konak Belediyesi'nin kültür ve sanatı şehrin merkezine taşıdığı Sanathane Gösteri Sanatları Merkezi, "Eshik Ensemble" konserine ev sahipliği yaptı. Sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği konser, izleyicilere unutulmaz bir müzik akşamı yaşattı.

Tarihi Basmane bölgesinde yer alan Sanathane'de düzenlenen konserde, klasik kemençede Onur Tuzlacı, bas gitarda Olgun Kılıç, klasik gitarda Ergün Pala, perküsyonda Tarık Aslan ile ud ve vokalde Ozan Ünal sahne aldı. Eshik müzik topluluğu, otantik ve yerel tınıları farklı kültürlerin müzik unsurlarıyla harmanladığı repertuvarıyla dinleyicilerin beğenisini topladı.

Konser, müzik duayeni Erkan Oğur'un besteleriyle başladı; etnik, otantik ve popüler ezgilerle devam etti. Anadolu'nun yöresel ezgilerinin yankılandığı gecede, izleyiciler de müziğe halk danslarıyla eşlik etti.