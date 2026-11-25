(İZMİR) - ESHOT'un İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde oy birliğiyle kabul edilen 37 milyar 600 milyon liralık 2027 yılı bütçesi ve performans programında filo yatırımları öne çıktı. Büyükşehir Belediyesinin 17,5 milyar liralık desteğinin de yer aldığı bütçede, araç, altyapı ve teknoloji yatırımları için 8,4 milyar lira kaynak ayrıldı. ESHOT, 2027 yılında 100'ü elektrikli 630 yeni araçtan oluşan yatırım programını hayata geçirmeyi hedefliyor.

ESHOT Genel Müdürlüğü'nün 37 milyar 600 milyon liralık 2027 yılı bütçesi ve performans programında araç, altyapı ve teknoloji yatırımları için 8 milyar 402 milyon lira kaynak ayrıldı. Bugüne kadarki en yüksek yatırım ödeneği olan bu kaynakla toplu ulaşım hizmet kapasitesinin güçlendirilmesi amaçlanıyor.

BÜYÜKŞEHİR'DEN 17,5 MİLYAR LİRALIK ULAŞIM DESTEĞİ

Toplu ulaşım hizmetlerinin artan akaryakıt, personel, bakım ve işletme maliyetlerine rağmen kesintisiz sürdürülmesi ve İzmir halkının ekonomik, erişilebilir ve uygun fiyatlı toplu ulaşım hizmetlerinden yararlanmasını sağlamak için Büyükşehir Belediyesi'nin 17,5 milyar liralık ulaşım desteği de bütçede yer aldı. Toplam gelirin yaklaşık yüzde 72'sini oluşturan bu kaynak, ücretsiz ve indirimli ulaşım uygulamalarının sürdürülmesine katkı sağlayacak.

630 YENİ OTOBÜS

2025–2026 döneminde ESHOT, İZULAŞ ve İZTAŞIT ile birlikte İzmir'in toplu ulaşım filosuna 224 yeni otobüs kazandırıldı. 2027 yılında 100 elektrikli solo otobüs, 200 körüklü otobüs, 300 solo otobüs ve 30 midibüsten oluşan 630 araç alımı öngörülüyor. Elektrikli ulaşım yatırımları kapsamında Dinamik Şarjlı Troleybüs Projesi'nin hazırlıkları da sürdürülecek.

İZTAŞIT'A 3,1 MİLYAR LİRALIK KAYNAK

Sekiz ilçede uygulanan İZTAŞIT modelinin sürekliliği ve hizmet kalitesinin geliştirilmesi için 2027 yılında yaklaşık 3,1 milyar lira kaynak ayrıldı. Kooperatif taşımacılığını ESHOT denetimi ve İzmirim Kart sistemiyle buluşturan model, çevre ilçelerde yaşayan vatandaşların ücretsiz ve indirimli ulaşım haklarından yararlanmasını sağlıyor. Yerel taşımacı esnafının hizmet üretmeye devam ettiği sistem, kent merkezi ile çevre ilçeler arasındaki ulaşım imkanlarını güçlendiriyor. Sermaye yatırımları ve İZTAŞIT desteği birlikte değerlendirildiğinde, bu iki başlığa ayrılan kaynak yaklaşık 11,5 milyar liraya ulaşıyor; bu kaynağın toplam bütçedeki payı ise yüzde 30,6.

YOLCULUK MALİYETİNİN BEŞTE BİRİ BİNİŞ GELİRLERİNDEN KARŞILANIYOR

ESHOT'ta Eylül 2026 itibarıyla bir binişin işletme maliyeti 72 lira 6 kuruş, ortalama biniş geliri ise 14 lira 72 kuruş oldu. Böylece biniş gelirleri yolculuk maliyetinin yaklaşık beşte birini karşıladı. Büyükşehir Belediyesinin yılın ilk dokuz ayında sağladığı 8 milyar 160 milyon liralık destek ulaşımın ekonomik tutulmasına katkı sağlarken, 90 dakika uygulamasıyla 69 milyon ücretsiz aktarma gerçekleştirildi. Halk Taşıt, Genç Kart, Genç Abonman ve Anne Dayanışma Desteği'nin yanı sıra öğretmen ve öğrenci indirimlerinin kapsamı da genişletildi.

AKARYAKIT TÜKETİMİ 1 MİLYON 233 BİN LİTRE AZALDI

ESHOT'un 2026'nın sekiz ayındaki akaryakıt tüketimi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,56 azalarak 33 milyon 380 bin litreye geriledi. Yeni hat ve sefer artışlarına rağmen yakıt kullanımının izlenmesine yönelik çalışmalar sürdürüldü. Telemetri Sistemi ile 1.198 otobüsün 150'den fazla parametresi takip edilirken, günlük ortalama rölanti süresi 77 dakikadan 42 dakikaya düşürüldü. Rölantiye bağlı yakıt tüketiminde yüzde 33, partikül filtresi rejenerasyon işlemlerinden kaynaklanan yakıt tüketiminde ise yüzde 41 azalma sağlandı.

DİJİTAL TAKİP, SÜRÜŞ GÜVENLİĞİNE VE BAKIM YÖNETİMİNE YANSIYOR

Telemetri verileriyle uygulanan Sürücü Karnesi kapsamında eğitim verilen 1055 şoförün sürüş verilerinde yüzde 83 iyileşme elde edildi. Sürücü davranışlarına ilişkin vatandaş başvuruları da yüzde 33 azaldı. ESHOT Bakım, İşletme ve Telemetri Sistemi (ESBİT) ise araçların teknik verilerini bakım geçmişiyle birlikte değerlendirerek arızaların erken tespit edilmesine ve tekrarlayan sorunlara daha etkili müdahaleye olanak tanıyor.

YIKAMA SUYUNUN YÜZDE 75'İ YENİDEN KULLANILIYOR

ESHOT, altı tesisindeki geri kazanım sistemleriyle otobüs yıkama suyunun yüzde 75'ini yeniden kullanıyor. Yeni ünitenin devreye alınmasıyla bu oranın yüzde 80'e çıkarılması hedefleniyor. Gediz'deki gri su sistemi sayesinde duş ve el yıkama sularının arıtılarak yeniden kullanılmasıyla yılda yaklaşık 2 bin 880 ton su tasarrufu sağlanıyor.

YOLCULAR İÇİN DAHA KONFORLU VE ERİŞİLEBİLİR HİZMET

Alsancak ve Konak'ta hizmete sunulan, İzmir'in mimari kimliğinden ilham alan duraklar, geniş bekleme alanları ve konforlu oturma düzenleriyle vatandaşların beğenisini kazandı. Duraklardaki kare kodlar sayesinde yaklaşan otobüslerin konumları görülebiliyor. DURAKTAYIM uygulamasıyla görme engelli ve tekerlekli sandalye kullanan yolcular, durakta beklediklerini şoföre önceden bildirebiliyor.

KADIN İSTİHDAMI GÜÇLENİYOR, PROJELER ÖDÜLLENDİRİLİYOR

Eşitliğe Sür Projesi ile kadınların şoförlük mesleğine katılımını destekleyen ESHOT'ta, Kasım 2026 itibarıyla 269 kadın şoför görev yapıyor. Kurumun Telemetri Sistemi Projesi Ege Bölgesi Yerel Kalite Ödülleri'nde Altın Ödül kazanırken, sefer optimizasyonu projesi 12. Kaizen Paylaşımları'nda "En İlham Veren" proje seçildi. ALOSBİ Sıfır Emisyonlu Toplu Taşıma Projesi de Kamu Kalite Sempozyumu'nda ödüle layık görüldü.