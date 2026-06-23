Eşi Boğarak Öldüren Adam Tutuklandı

TUTUKLANDI

Şanlıurfa'da 4 çocuk annesi Emine Kurt'u (39) boğarak intihar görünümü veren eşi Mehmet Kurt (43), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından sorgulanan Mehmet Kurt'un, eşiyle tartıştıktan sonra boğduğunu, ardından başını yere vurduğunu itiraf ettiği belirtildi. Şüphelinin, olayın ardından eşine ait eşarp ile kan lekesi bulunan kıyafetlerini bir torbaya koyarak çöp konteynerine attığı da bildirildi. Soruşturma sürüyor.