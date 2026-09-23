EŞİK üyeleri, DEM Parti Genel Merkezi'nde Eş Genel Başkan Hatimoğulları ile görüştü - Son Dakika
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EŞİK üyeleri, DEM Parti Genel Merkezi'nde Eş Genel Başkan Hatimoğulları ile görüştü

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EŞİK üyeleri, DEM Parti Genel Merkezi\'nde Eş Genel Başkan Hatimoğulları ile görüştü
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DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, EŞİK üyelerini DEM Parti Genel Merkezi'nde kabul etti. Partinin sosyal medya açıklamasına göre görüşmede Hatimoğulları'na Kadın Meclisi Sözcüsü Halide Türkoğlu ile Kadın Koordinasyon Üyesi Fatma Koçyiğit eşlik etti.

(ANKARA) - DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Eşitlik İçin Kadın Platformu (EŞİK) üyelerini partisinin genel merkezinde kabul etti. Görüşmeye DEM Parti Kadın Meclisi Sözcüsü Halide Türkoğlu ile Kadın Koordinasyon Üyesi Fatma Koçyiğit de katıldı.

DEM Parti Genel Merkezi'nde, Eş Genel Başkan Tülay Hatimoğulları başkanlığındaki parti heyeti ile Eşitlik İçin Kadın Platformu (EŞİK) üyeleri arasında görüşme gerçekleştirildi.

Partinin sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, Hatimoğulları'na DEM Parti Kadın Meclisi Sözcüsü Halide Türkoğlu ile Kadın Koordinasyon Üyesi Fatma Koçyiğit'in eşlik ettiği belirtildi.

Kaynak: ANKA
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