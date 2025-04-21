Esila Ayık'ın Cezaevi Durumu Korkutuyor

(ANKARA) - Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından düzenlenen protestolarda gözaltına alınan ve tutuklanan Esila Ayık'ın avukatı Ümit Özkan, kronik kalp ve böbrek rahatsızlığı bulunan müvekkilinin cezaevindeki son durumuna ilişkin "Zor şartlarda kalıyor 44 kişilik bir yatakhanede 47 kişi olarak kalıyorlar. Hijyen biraz sıkıntı, hasta birisi için kalınabilecek bir yer değil" dedi.

Kadıköy'de binlerce üniversite öğrencisinin katıldığı Dayanışma Sahnesi'ndeki protestolar sırasında, taşıdığı bir döviz gerekçesiyle gözaltına alınan ve ardından "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan tutuklanan üniversite öğrencisi Esila Ayık'ın avukatı Ümit Özkan, Esila Ayık'ın cezaevindeki durumuna ilişkin ANKA Haber Ajansı'na anlattı. Müvekkilinin dosyasının iki adliye arasında sıkışıp kaldığını dile getiren Özkan, yaşanan sürece ilişkin şunları söyledi:

"İstanbul Adliyesinde tutuklandıktan sonra önce İstanbul Adliyesine itiraz etmiştik. Daha sonra dosya yetkisizlikle Anadolu Adliyesine gidince oraya itiraz etmiştik. 18 Nisan'da 7. Anadolu Sulh Ceza Hakimliği itirazımızı dosyada tutuklama kararını veren mercii İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliği olduğu için karar verilmesine yer olmadığına itiraza İstanbul Adliyesindeki Adliye Ceza Mahkemelerinin inceleyeceğine karar verdi. Bugün İstanbul Adliyesinde 3. Sulh Ceza Hakimliğine gittim, orada da itirazımız söz konusu orası da dedi ki: 'Biz dosyayı gönderin diye İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcılığına yazdık ancak dosya gönderilmedi' Bunun üzerine İstanbul Anadolu'da avukat arkadaşımız savcılıkla görüştü. Savcılık dedi ki: 'Bu dosya bizim dosyamız, dolayısıyla biz bakarız, Cumhuriyet Savcılığının dosyası değil, karar burada verilecektir' diye orası da oraya gönderiyor ve 'göndermemiz mümkün değil' diyor. Neticede Esila'nın dosyası fiziki olarak İstanbul Anadolu Adliyesinde, fiziki olarak daha önceden 3. Sulh Ceza Hakimliğince verildi. İki adliye arasında sıkışıp kaldık. Ben bugün yeniden ayrıntılı 7 sayfalık itiraz dilekçesi yazdım. İstanbul Anadolu 7. Sulh Ceza Hakimliğinin kararına itiraz ettim. Diğer yerde itirazımız var zaten o bekliyor. Bir karar verilmesi için çabalıyoruz."

Adliyedeki itirazlarımızı ekledik ancak cevap alamıyoruz, cevap alabileceğimiz makamı da bulamıyoruz"

Sadece 1 hastaneden Esila'ya ait 133 sayfalık geçmiş kaydı olduğunu aktaran Özkan, müvekkilinin neredeyse hastaneden çıkmadan yaşadığına dikkat çekerek şunları aktardı:

"Her iki dosyaya Esila'nın sağlık kayıtlarını sunduk, sadece bir hastaneden alınmış 133 sayfalık 2022 yılı dahil geçmiş kayıtları var. Sonrası zaten Belçika'da. Bu çocuk hastaneden çıkmamış. Ayda 1-2 kez hastaneye ya yatmış ya gitmiş tedavi görmüş, tahliller yapılmış defalarca hem kalpten hem böbrekten. ve neticede şu anda her iki adliyedeki itirazlarımızı da ekledik ancak maalesef cevap alamıyoruz. Cevap alabileceğimiz makamı da bulamıyoruz.

Esila ile görüştük, sağlık durumu tabii ki rahatsızlığından dolayı zaman zaman özellikle uyandığında ayaklarında ellerinde ve gözünde şişlik oluşuyor böbrek rahatsızlığından kaynaklı. Cilt ile ilgili sıkıntılar yaşıyor, genel itibarıyla morali böyle bizim ilgi alakamız, çevreden başka avukat arkadaşlarımızın ilgi alakası, dışardan götürdüğümüz haber nedeniyle şey değil. Bunaldı, zorlanıyor 22 yaşında bir kız çocuğu yani karşımızda bir suç makinesi yok. Şu anda ilaçlarını alabiliyor. İlaçları azalmıştı yeniden dilekçe verecek. Avukat arkadaşlarımız onu yalnız bırakmıyor. Zor şartlarda kalıyor 44 kişilik bir yatakhanede 47 kişi olarak kalıyorlar. Hijyen biraz sıkıntı, hasta birisi için kalınabilecek bir yer değil. İki kişi uyuzdan rahatsız aynı koğuşta ve karantinada. Stres hem kalp rahatsızlığı hem de böbrek rahatsızlığı açısından zaten çok ciddi etkiliyor ve onu sıkıntıya sokuyor. Strese girmemesi lazım doktorun söylediği o. Ancak cezaevi koşullarında ne derece stres yaşayabileceğini herkesin malum."