Esin'in Polis Olma Hayali Gerçekleşti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Esin'in Polis Olma Hayali Gerçekleşti

Geniş Video İzle

Kırıkkale'de 10 yaşındaki engelli Esin, polis ekiplerinin sürpriz doğum günüyle mutluluğa ulaştı.

14.01.2025 14:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Polislik hayaliyle büyüyen Esin, o günü yaşadı: Sevinç gözyaşlarını tutamadı

KIRIKKALE - Kırıkkale'de yaşayan 10 yaşındaki fiziksel engelli Esin'in polis olma hayali, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen sürpriz bir doğum günü ile gerçeğe dönüştü. Esin, mutluluğunu sevinç gözyaşlarıyla ifade etti.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, doğuştan fiziksel engelli Esin'in en büyük hayalini gerçekleştirdi. Polis olma hayali kuran Esin, özel bir sürprizle unutulmaz bir gün yaşadı. Fizik Tedavi Merkezi'nde polis ekipleri tarafından düzenlenen etkinlikte Esin, polis üniformasını giydi, doğum günü pastasını kesti. Etkinlikte yer alan polis maskotu ise Esin'e ve etkinlikte bulunanlara eğlenceli anlar yaşattı. Ayrıca, Esin polis aracıyla hastane çevresinde tur atarak hayalini birebir deneyimleme fırsatı buldu. Çevredeki vatandaşlar da bu anlamlı etkinliğe yoğun ilgi gösterdi. Polis ekiplerinin düzenlediği etkinlik, yalnızca Esin'i değil, ailesini ve etkinliğe tanıklık edenleri de derinden duygulandırdı.

10 yaşına giren Esin Elaldı, kendisi için düzenlenen bu özel etkinlikte mutluluğunu "Çok teşekkür ediyorum, sizleri çok seviyorum" diyerek duygularını ifade etti.

Esin'in ablası Esma Elaldı (16), kardeşinin bu anlamlı gününde çok mutlu olduğunu dile getirerek, "Esin'in en büyük hayali polis olmaktı. Polis ekiplerimiz bu hayalini gerçekleştirdi. Ayrıca doğum günü kutlaması tamamen sürprizdi. Herkese çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Esin\'in Polis Olma Hayali Gerçekleşti
Kaynak: İHA

Doğum Günü, Kırıkkale, Güncel, Polis, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Esin'in Polis Olma Hayali Gerçekleşti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:12 Tekelleşme tartışmalarına Şafak Sezer de katıldı: Onların suyu ısındı, yakında ortaya çıkacaklar Tekelleşme tartışmalarına Şafak Sezer de katıldı: Onların suyu ısındı, yakında ortaya çıkacaklar
22:59 Netanyahu pes etti: Gazze’de ateşkes artık an meselesi Netanyahu pes etti: Gazze'de ateşkes artık an meselesi
22:30 Bir gün önce taşındıkları evde annesini göğsünden bıçaklanmış halde buldu Bir gün önce taşındıkları evde annesini göğsünden bıçaklanmış halde buldu
21:39 Küle dönen Los Angeles’ı bekleyen yeni tehlike: Zehir karışmış olabilir Küle dönen Los Angeles'ı bekleyen yeni tehlike: Zehir karışmış olabilir
19:34 Rusya’dan PKK’ya dikkat çeken mesaj: Türkiye buna asla izin vermez Rusya'dan PKK'ya dikkat çeken mesaj: Türkiye buna asla izin vermez
09:27 Boş arazide ağzında cerrahi maske olan ceset bulundu Boş arazide ağzında cerrahi maske olan ceset bulundu
09:27 Sözleriyle gündem olan Mourinho’nun şimdi de oturuş şekline tepki yağıyor Sözleriyle gündem olan Mourinho'nun şimdi de oturuş şekline tepki yağıyor
09:20 AK Partili eski vekil erken seçim için tarih verdi AK Partili eski vekil erken seçim için tarih verdi
09:17 Fatih Terim’in takımında ayrılık Fatih Terim'in takımında ayrılık
08:57 Menzil Cemaati’nde taşlı sopalı inşaat kavgası Menzil Cemaati'nde taşlı sopalı inşaat kavgası
08:55 Trump açık açık uyardı: İsrail ve Hamas anlaşamazsa çok büyük sıkıntılar yaşanacak Trump açık açık uyardı: İsrail ve Hamas anlaşamazsa çok büyük sıkıntılar yaşanacak
08:42 Kostic’in pozisyonu penaltı mı değil mi Yorumcular 1 saniye bile düşünmeden görüş belirtti Kostic'in pozisyonu penaltı mı değil mi? Yorumcular 1 saniye bile düşünmeden görüş belirtti
08:06 Edirne ve Kırklareli’nde okullara kar tatili Edirne ve Kırklareli'nde okullara kar tatili
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2025 05:56:42. #1.13#
SON DAKİKA: Esin'in Polis Olma Hayali Gerçekleşti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.