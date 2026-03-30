Eşinden boşanan kadının sözleri büyük tartışma yarattı

Boşandıktan sonra 4 yaşındaki çocuğuyla yalnız yaşayan bir anne, sosyal medyada yaptığı paylaşımda yaşadığı zorlukları anlatarak dikkat çekti. Anne, çocuk bakımındaki sorumluluk dengesizliğine tepki gösterdi.

“HER GÜN AYNI SORUMLULUKLA UYANIYORUM”

Paylaşımında eski eşinin hayatına daha rahat devam ettiğini ifade eden anne, kendisinin ise her sabah erken saatlerde çocuğuyla ilgilenmek zorunda kaldığını belirterek "Sabah 07.30’da çocuğun tepemde olmasıyla uyanıyorum" dedi.

“O RAHAT, BEN SÜREKLİ SORUMLUYUM”

Anne, eski eşinin yılın büyük bölümünde özgürce plan yapabildiğini, dinlenebildiğini ve sosyal hayatını sürdürebildiğini ifade ederken, kendi yaşamının ise tamamen çocuk odaklı ilerlediğini söyledi. Bu durumun uzun yıllar devam edeceğini vurguladı.

SOSYAL MEDYADA TARTIŞMA BAŞLATTI

“Ben enayi yerine mi konuluyorum?” sözleriyle dikkat çeken paylaşım, sosyal medyada ebeveynlik sorumlulukları ve boşanma sonrası çocuk bakımının paylaşımı konusunda tartışma başlattı.