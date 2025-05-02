Eşine Eziyet ve İntihara Yönlendirme Davası

Bakırköy'de, eziyet ettiği eşi Vesile Bingöl'ün yaşamına son vermesine neden olduğu iddia edilen İsmet Bingöl'ün yargılandığı davada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın "intihara yönlendirme" ve "eşe karşı eziyet" suçlarından 18 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık İsmet Bingöl, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Müştekiler ve taraf avukatları da duruşmada hazır bulundu.

Duruşmada, cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.

Mütalaada sanığın savunmaları, beyanlar, cevabi yazılar, olay yeri inceleme raporu, Adli Tıp Kurumu raporları, kolluk tutanakları ve tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde, sanık İsmet Bingöl'ün üzerine atılı suçu kabul etmediği belirtildi.

Maktul Vesile Bingöl'ün kardeşi tanık Faruk Bingöl'e, maktulün "Ben intihar edeceğim, İsmet'i de hapishaneye göndereceğim." dediğine ve maktulün bir keresinde ilaç içerek intihar girişiminde bulunduğuna mütalaada yer verildi.

Sanığın maktule yönelik onur kırıcı eylemlerde bulunduğu, fiziksel ve psikolojik şiddet uyguladığı, evden çıkmasına ve telefon kullanmasına izin vermediğinin belirtildiği mütalaada, sanığın maktule yönelik sistematik bir şekilde belli bir süreç içerisinde süregelen gerek bedensel gerek ruhsal yönden maktulün acı çekmesine yol açacak davranışları nedeniyle üzerine atılı "eşe karşı eziyet" suçunu işlediğinin anlaşıldığı anlatıldı.

Mütalaada, maktulün ölümünün ası sonucu meydana geldiği, bir başkası ya da başkaları tarafından zorla asıldığına yönelik doğrudan bağ kuracak herhangi bir bulgunun bulunmadığı ifade edildi.

Sanığın maktule yönelik fiziksel ve psikolojik şiddet, evden çıkmasına izin vermediği, sürekli kıskançlık yaptığı, takip etme şeklindeki eylemlerine son vermediğinin aktarıldığı mütalaada sanığın, maktulün intihar kararını kuvvetlendirdiği ve üzerine atılı intihara yönlendirme suçunu işlediğini kaydedildi.

Mütalaada, sanık İsmet Bingöl hakkında "intihara yönlendirme" ve "eşe karşı eziyet" suçlarından 7 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık ve avukatına savunmalarını hazırlamaları için süre vererek duruşmayı erteledi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 24 Temmuz 2023'te Bakırköy'de kolluk birimlerine intihar ihbarının ulaştığı ve polislerin olay yerine gittiği aktarılıyor.

İddianamede, Vesile Bingöl'ün ölü olarak ambulansa bindirildiği, evdeki incelemelerde kadının kendisini astığı ipin düğümünün gevşek olduğu ve asılma durumunda düğümlerin sıkı hale gelmesi gerektiği belirtiliyor.

Adli Tıp Kurumunca hazırlanan rapora yer verilen iddianamede, Vesile Bingöl'ün ölümünün asılma dışında gerçekleştiğine dair tıbbi bir delilin bulunmadığı anlatılıyor.

İddianamede, sanık İsmet Bingöl'ün eşine yönelik gurur kırıcı eylemlerde bulunduğu, fiziksel ve psikolojik şiddet uyguladığı, uyuşturucu kullanmasının etkisiyle Vesile Bingöl'ün hayatını temelinden sarstığı ve evden dışarı çıkmasına izin vermediği kaydediliyor.

Vesile Bingöl'ün hiçbir sebep yokken aldatma ithamlarına maruz bırakıldığı aktarılan iddianamede, İsmet Bingöl'ün eşinin vefat etmesini istediği, bu ruh haline sürüklediği, eziyet içeren sistematik eylemleriyle intihara yönlendirdiği anlatılıyor.

İddianamede, İsmet Bingöl hakkında "intihara yönlendirme" ve "eşe karşı eziyet" suçlarından 7 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.