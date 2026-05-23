Eşine Pide Öğretti, İşleri Beraber Yürütüyorlar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Eşine Pide Öğretti, İşleri Beraber Yürütüyorlar

23.05.2026 11:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hakan Akbıyık, eleman bulamayınca eşine pide yapmayı öğretti. Tuba Akbıyık şimdi ustalaştı.

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde açtığı pide salonunda çalışan bulmakta sorun yaşayan Hakan Akbıyık, çözümü eşi Tuba Akbıyık'a işi öğretmekte buldu.

Yaklaşık 8 ay önce Gümüşhacıköy ilçesinde pide salonu açan 36 yaşındaki Hakan Akbıyık, personel bulmakta sorun yaşadı.

İşi tek başına yürütmekte zorlanan Akbıyık, bunun üzerine eşine pide ve lahmacun yapmayı öğretmeye karar verdi.

Pide yapımını öğrenen 31 yaşındaki üç çocuk annesi Tuba Akbıyık, fırının başına geçerek eşiyle birlikte çalışmaya başladı.

Hakan Akbıyık, AA muhabirine, eleman bulmakta sorun yaşayınca ve işi tek başına yetiştiremeyince eşine mesleği öğretmek zorunda kaldığını söyledi.

Eşinin kısa sürede işi kavradığını vurgulayan Akbıyık, müşterilerin de memnun kaldığını dile getirdi.

Eşinin pide ve lahmacunu gayet güzel yaptığına işaret eden Akbıyık, "İşi öğrendi, güzel de yapıyor. Herkes de memnun. Benim yerime o geçti şimdi. Garsonluk, malzemelerin hazırlığı gibi işleri şimdi ben yapıyorum. Usta o oldu, çırak ben. İlk başlarda biraz tereddüt etti. 'Öğrenebilir miyim?' diye düşündü ama zaman geçtikçe alıştı. Hamur işlerinden de anlıyor. Hatta benden daha iyi yaptığını söyleyenler var. O yüzden artık tezgahın başında o var." dedi.

"İnsanların övmesi de beni mutlu ediyor"

Tuba Akbıyık ise iş yerini ayakta tutabilmek için sorumluluk aldığını anlattı.

İlk zamanlarda zorlandığını, zamanla hem müşterilere hem de işe alıştığını belirten Akbıyık, hamur yoğurmaktan pideyi fırına vermeye kadar tüm süreci artık tek başına yapabildiğine dikkati çekti.

İlçede eleman bulamadıklarını, bulduklarının da birkaç gün durup gittiğini aktaran Akbıyık, "Ben de bu görevi üstlenmek istedim. İlk zamanlarda çok zorlandım, çünkü burayı bilmiyordum, kimseyi tanımıyordum. Müşteriler de usta olmadığım için yadırgadılar ama zamanla onlar da biz de alıştık." diye konuştu.

Artık işin her aşamasında görev alabildiğini vurgulayan Akbıyık, "Hamur yoğurabiliyorum, kesebiliyorum, kendim açıp içine malzemesini koyabiliyorum. Sonrasında fırına atıyorum. Piştikten sonra çıkarıp müşterilerimize servis edebiliyorum. Yapamayacağım hiçbir şey yok diye düşünüyorum. İnsanların övmesi de beni mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.

İş bölümünün zamanla değiştiğini anlatan Akbıyık, "İlk başlarda eşim beni yetiştiriyordu, şimdi ben onun yerine geçtim. Eşim de benim yapacağım işleri üstlendi. İşimizi bu şekilde ilerletiyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Ekonomi, Amasya, Güncel, Kadın, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eşine Pide Öğretti, İşleri Beraber Yürütüyorlar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP Genel Merkezi’ne giden Saadet Partili vatandaşın videosu olay oldu CHP Genel Merkezi'ne giden Saadet Partili vatandaşın videosu olay oldu
Güle güle Ederson Ayrılık paylaşımı eşinden geldi Güle güle Ederson! Ayrılık paylaşımı eşinden geldi
Kılıçdaroğlu evinden ayrılırken atılan slogan dikkat çekti Kılıçdaroğlu evinden ayrılırken atılan slogan dikkat çekti
Ülke şokta Salgın riski Dünya Kupası kampını iptal ettirdi Ülke şokta! Salgın riski Dünya Kupası kampını iptal ettirdi
Meyhane açılışında dua eden imamdan açıklama var: Allah’tan affımı diliyorum Meyhane açılışında dua eden imamdan açıklama var: Allah’tan affımı diliyorum
Temizlik yaparken 5’inci kattan düşen kadın öldü Temizlik yaparken 5'inci kattan düşen kadın öldü

11:26
YSK’dan “Yerel seçimler iptal edilsin“ başvurusuna ret
YSK'dan "Yerel seçimler iptal edilsin" başvurusuna ret
11:16
CHP kurultayı soruşturmasında gözaltına alınan 13 şüphelinin isimleri belli oldu
CHP kurultayı soruşturmasında gözaltına alınan 13 şüphelinin isimleri belli oldu
11:05
Erdoğan mı Yavaş mı Fatih Erbakan ikinci tur için kararını açıkladı
Erdoğan mı Yavaş mı? Fatih Erbakan ikinci tur için kararını açıkladı
10:36
Evli kadın, çocuk doğurmak için şartlarını sıraladı
Evli kadın, çocuk doğurmak için şartlarını sıraladı
10:00
Kılıçdaroğlu ve ekibinden yeni hamle Özgür Özel yönetiminin banka hesaplarına erişi kısıtlandı
Kılıçdaroğlu ve ekibinden yeni hamle! Özgür Özel yönetiminin banka hesaplarına erişi kısıtlandı
09:44
5 kişinin öldüğü kazadan kahreden detaylar Bir aile yok oldu
5 kişinin öldüğü kazadan kahreden detaylar! Bir aile yok oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2026 11:33:40. #.0.4#
SON DAKİKA: Eşine Pide Öğretti, İşleri Beraber Yürütüyorlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.