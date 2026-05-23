Eşine Pide Öğretti, İşleri Beraber Yürütüyorlar

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde açtığı pide salonunda çalışan bulmakta sorun yaşayan Hakan Akbıyık, çözümü eşi Tuba Akbıyık'a işi öğretmekte buldu.

Yaklaşık 8 ay önce Gümüşhacıköy ilçesinde pide salonu açan 36 yaşındaki Hakan Akbıyık, personel bulmakta sorun yaşadı.

İşi tek başına yürütmekte zorlanan Akbıyık, bunun üzerine eşine pide ve lahmacun yapmayı öğretmeye karar verdi.

Pide yapımını öğrenen 31 yaşındaki üç çocuk annesi Tuba Akbıyık, fırının başına geçerek eşiyle birlikte çalışmaya başladı.

Hakan Akbıyık, AA muhabirine, eleman bulmakta sorun yaşayınca ve işi tek başına yetiştiremeyince eşine mesleği öğretmek zorunda kaldığını söyledi.

Eşinin kısa sürede işi kavradığını vurgulayan Akbıyık, müşterilerin de memnun kaldığını dile getirdi.

Eşinin pide ve lahmacunu gayet güzel yaptığına işaret eden Akbıyık, "İşi öğrendi, güzel de yapıyor. Herkes de memnun. Benim yerime o geçti şimdi. Garsonluk, malzemelerin hazırlığı gibi işleri şimdi ben yapıyorum. Usta o oldu, çırak ben. İlk başlarda biraz tereddüt etti. 'Öğrenebilir miyim?' diye düşündü ama zaman geçtikçe alıştı. Hamur işlerinden de anlıyor. Hatta benden daha iyi yaptığını söyleyenler var. O yüzden artık tezgahın başında o var." dedi.

"İnsanların övmesi de beni mutlu ediyor"

Tuba Akbıyık ise iş yerini ayakta tutabilmek için sorumluluk aldığını anlattı.

İlk zamanlarda zorlandığını, zamanla hem müşterilere hem de işe alıştığını belirten Akbıyık, hamur yoğurmaktan pideyi fırına vermeye kadar tüm süreci artık tek başına yapabildiğine dikkati çekti.

İlçede eleman bulamadıklarını, bulduklarının da birkaç gün durup gittiğini aktaran Akbıyık, "Ben de bu görevi üstlenmek istedim. İlk zamanlarda çok zorlandım, çünkü burayı bilmiyordum, kimseyi tanımıyordum. Müşteriler de usta olmadığım için yadırgadılar ama zamanla onlar da biz de alıştık." diye konuştu.

Artık işin her aşamasında görev alabildiğini vurgulayan Akbıyık, "Hamur yoğurabiliyorum, kesebiliyorum, kendim açıp içine malzemesini koyabiliyorum. Sonrasında fırına atıyorum. Piştikten sonra çıkarıp müşterilerimize servis edebiliyorum. Yapamayacağım hiçbir şey yok diye düşünüyorum. İnsanların övmesi de beni mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.

İş bölümünün zamanla değiştiğini anlatan Akbıyık, "İlk başlarda eşim beni yetiştiriyordu, şimdi ben onun yerine geçtim. Eşim de benim yapacağım işleri üstlendi. İşimizi bu şekilde ilerletiyoruz." diye konuştu.