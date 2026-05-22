Eşine Yüzük Bakmaya Gelen Hırsız Tutuklandı
Eşine Yüzük Bakmaya Gelen Hırsız Tutuklandı

22.05.2026 15:36
Konya'da kuyumcudan pırlanta yüzük çalan Ramazan Y. güvenlik kamerası görüntüleriyle yakalandı.

KONYA'da cerrahi maskeyle geldiği kuyumcuda eşine yüzük bakmaya geldiğini söyleyip, pırlanta yüzük çalan Ramazan Y., tutuklandı. O anlar ise kuyumcunun güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, çarşamba günü merkez Selçuklu ilçesi Malazgirt Mahallesi Eyüpsultan Caddesi'nde meydana geldi. Eşi için yüzük almak istediğini söyleyen cerrahi maskeli kişi, pırlanta yüzüklere bakmaya başladı. Bir süre iş yeri çalışanının dalgınlığından faydalanan bu kişi, pırlanta yüzüğü alarak hızla olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, şüphelinin Ramazan Y. (25) olduğunu belirledi. Kamera kayıtlarında Ramazan Y.'nin yüzükleri inceliyormuş gibi yaptığı, ardından yüzüğü alarak iş yerinden çıktığı görüldü. Polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalanan Ramazan Y. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Kaynak: DHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Ekonomi, Güncel, Yaşam, Suç, Son Dakika

