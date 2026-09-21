Eşini bıçakla öldürdüğü iddia edilen şüpheli, Tekirdağ Kapaklı'da gözaltına alındı

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde eşini bıçaklayarak öldürdüğü öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

İddiaya göre, Atatürk Mahallesi'nde bir evde M.U. (78) ile eşi G.U. (78) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada M.U. eşini bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde G.U'nun hayatını kaybettiği belirlendi.

G.U'nun cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından Çerkezköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Şüpheli M.U, polis ekiplerince gözaltına alınarak emniyete götürüldü.