Eşini Bıçakla Yaraladı

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Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde tartıştığı eşi tarafından bıçakla yaralanan kadın, hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Şirintepe Mahallesi Söğütçü Sokak'taki bir evde, Emre K. ile eşi Melek K. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın ardından Emre K, bıçakla eşi Melek K'yi yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hafif yaralı olduğu öğrenilen Melek K, ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne götürüldü.

Şüpheli koca ise polis ekiplerince gözaltına alındı.