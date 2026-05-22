Eşini Öldüren Sanığa 24 Yıl Hapis

ANKARA'da Hüseyin Ünal (53), boşanma aşamasındaki eşi Müesser Ünal'ı (43) öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılandığı davada 'Kadına karşı ve eşe karşı kasten öldürme' suçundan haksız tahrik indirimi uygulanarak 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Hüseyin Ünal, geçen yıl 4 Eylül'de, 2 çocuğunun annesi, boşanma aşamasındaki eşi Müesser Ünal'a, işten eve döndüğü sırada kızı Ö.Ü.'nün gözü önünde tabanca ile ateş etti. Müesser Ünal hayatını kaybederken, Hüseyin Ünal çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, çiftin yaklaşık 20 yıllık evli olduğu ve 2 yıldır çekişmeli boşanma süreci yürüttükleri belirtildi. İddianamede savcılık, Hüseyin Ünal hakkında 'Kadına karşı, eşe karşı ve canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti.

SAVCI AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTEDİ

Ankara 29'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Hüseyin Ünal, Müesser Ünal'ın ailesi ve taraf avukatları katıldı. Geçen duruşma açıklanan mütalaada savcı, sanığın 'Kadına karşı, eşe karşı ve canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etmişti. Duruşmada müşteki avukatları mütalaaya katıldıklarını belirterek sanığın en üst sınırdan cezalandırılmasını istedi.

'EN AĞIR CEZAYI ALSIN'

Duruşmada Müesser Ünal'ın annesi Meryem Becerir, "Benim kızıma iftira attılar. En yüksek cezayla cezalandırılsın" dedi. Babası Necati Becerir ise "Kızımı değil bizi öldürdü. En ağır cezayı almasını istiyorum. Bu olay bizi öldürdü. Sanığı koruyanları, savunanları Allah'a havale ediyorum" diye konuştu.

Müesser Ünal'ın kardeşi Olcay Yücesoy da "Ablamdan ne istedin, niye öldürdün? Ablamın yüzüne ateş atacak kadar ne istedin ondan? Bayılmamak için kendimi zor tutuyorum. Benim canım ciğerim çok yanıyor. Buradan çıkıp mezarlığa gideceğim. En ağır cezayı almasını istiyorum" ifadelerini kullandı.

Kızı Ö.Ü. ise "Ben Anneler Günü'ne annesiz girdim. Herkes annesinin fotoğrafını paylaşırken ben paylaşacak fotoğraf bulamadım. Ne hediye alsam diye düşünemedim. Dün doğum günümdü. Tek dileğim herkesin hak ettiği cezayı alması" dedi.

'BENİ KIŞKIRTTI'

Savunma yapan Hüseyin Ünal, "Ben karıncayı bile öldürmezdim, beni kışkırttı. Ben eşimi, çocuklarımı hala seviyorum. Ben tavuk dahi kesemem, hiçbir canlıya zarar veremem. Olay günü boşanma meselesini konuşmaya gittim. Bana 'Sen erkek misin' dedi. Gözüm döndü" dedi. Sanık Ünal son sözünde ise olayın anlık geliştiğini öne sürerek pişman olduğunu söyledi.

HAKSIZ TAHRİK İNDİRİMİ UYGULANDI

Mahkeme heyeti, Hüseyin Ünal'a 'Kadına karşı ve eşe karşı kasten öldürme' suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Daha sonra bu ceza, haksız tahrik indirimi ile 24 yıla düşürüldü.