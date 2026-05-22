Eşini Öldüren Sanığa 24 Yıl Hapis - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Eşini Öldüren Sanığa 24 Yıl Hapis

Eşini Öldüren Sanığa 24 Yıl Hapis
22.05.2026 14:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hüseyin Ünal, boşanma aşamasındaki eşi Müesser Ünal'ı öldürmekten 24 yıl hapis cezası aldı.

ANKARA'da Hüseyin Ünal (53), boşanma aşamasındaki eşi Müesser Ünal'ı (43) öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılandığı davada 'Kadına karşı ve eşe karşı kasten öldürme' suçundan haksız tahrik indirimi uygulanarak 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Hüseyin Ünal, geçen yıl 4 Eylül'de, 2 çocuğunun annesi, boşanma aşamasındaki eşi Müesser Ünal'a, işten eve döndüğü sırada kızı Ö.Ü.'nün gözü önünde tabanca ile ateş etti. Müesser Ünal hayatını kaybederken, Hüseyin Ünal çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, çiftin yaklaşık 20 yıllık evli olduğu ve 2 yıldır çekişmeli boşanma süreci yürüttükleri belirtildi. İddianamede savcılık, Hüseyin Ünal hakkında 'Kadına karşı, eşe karşı ve canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti.

SAVCI AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTEDİ

Ankara 29'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Hüseyin Ünal, Müesser Ünal'ın ailesi ve taraf avukatları katıldı. Geçen duruşma açıklanan mütalaada savcı, sanığın 'Kadına karşı, eşe karşı ve canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etmişti. Duruşmada müşteki avukatları mütalaaya katıldıklarını belirterek sanığın en üst sınırdan cezalandırılmasını istedi.

'EN AĞIR CEZAYI ALSIN'

Duruşmada Müesser Ünal'ın annesi Meryem Becerir, "Benim kızıma iftira attılar. En yüksek cezayla cezalandırılsın" dedi. Babası Necati Becerir ise "Kızımı değil bizi öldürdü. En ağır cezayı almasını istiyorum. Bu olay bizi öldürdü. Sanığı koruyanları, savunanları Allah'a havale ediyorum" diye konuştu.

Müesser Ünal'ın kardeşi Olcay Yücesoy da "Ablamdan ne istedin, niye öldürdün? Ablamın yüzüne ateş atacak kadar ne istedin ondan? Bayılmamak için kendimi zor tutuyorum. Benim canım ciğerim çok yanıyor. Buradan çıkıp mezarlığa gideceğim. En ağır cezayı almasını istiyorum" ifadelerini kullandı.

Kızı Ö.Ü. ise "Ben Anneler Günü'ne annesiz girdim. Herkes annesinin fotoğrafını paylaşırken ben paylaşacak fotoğraf bulamadım. Ne hediye alsam diye düşünemedim. Dün doğum günümdü. Tek dileğim herkesin hak ettiği cezayı alması" dedi.

'BENİ KIŞKIRTTI'

Savunma yapan Hüseyin Ünal, "Ben karıncayı bile öldürmezdim, beni kışkırttı. Ben eşimi, çocuklarımı hala seviyorum. Ben tavuk dahi kesemem, hiçbir canlıya zarar veremem. Olay günü boşanma meselesini konuşmaya gittim. Bana 'Sen erkek misin' dedi. Gözüm döndü" dedi. Sanık Ünal son sözünde ise olayın anlık geliştiğini öne sürerek pişman olduğunu söyledi.

HAKSIZ TAHRİK İNDİRİMİ UYGULANDI

Mahkeme heyeti, Hüseyin Ünal'a 'Kadına karşı ve eşe karşı kasten öldürme' suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Daha sonra bu ceza, haksız tahrik indirimi ile 24 yıla düşürüldü.

Kaynak: DHA

Aile İçi Şiddet, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eşini Öldüren Sanığa 24 Yıl Hapis - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kadir İnanır entübe edildi Kadir İnanır entübe edildi
Devlet hastanesinde çalışan temizlik görevlisinin maaşı Müge Anlı’yı şoke etti Devlet hastanesinde çalışan temizlik görevlisinin maaşı Müge Anlı'yı şoke etti
Ordu’da sel suları evin içinden şelale gibi aktı Ordu'da sel suları evin içinden şelale gibi aktı
Başkent’te sel sularına kapılan kişiyi kurtarmaya çalışan vatandaşlar da sürüklendi Başkent'te sel sularına kapılan kişiyi kurtarmaya çalışan vatandaşlar da sürüklendi
Zaniolo’nun Galatasaray defteri kapanıyor Zaniolo'nun Galatasaray defteri kapanıyor
CHP için mutlak butlan kararı çıktı Kılıçdaroğlu geri dönüyor CHP için mutlak butlan kararı çıktı! Kılıçdaroğlu geri dönüyor

14:39
İcra memurları, Kemal Kılıçdaroğlu’na mahkeme kararını elden tebliğ etti
İcra memurları, Kemal Kılıçdaroğlu'na mahkeme kararını elden tebliğ etti
14:36
Basın toplantısına damga vurdu Aziz Yıldırım’ın son halini görenler aynı yorumu yapıyor
Basın toplantısına damga vurdu! Aziz Yıldırım'ın son halini görenler aynı yorumu yapıyor
14:09
Aziz Yıldırım’dan Ali Koç ve Hakan Safi’ye tarihi çağrı
Aziz Yıldırım'dan Ali Koç ve Hakan Safi'ye tarihi çağrı
14:07
Özgür Özel saat verip çağrı yaptı: Ülkesini seven herkesi direnmeye davet ediyorum
Özgür Özel saat verip çağrı yaptı: Ülkesini seven herkesi direnmeye davet ediyorum
13:42
CHP’nin mutlak butlan itirazına mahkemeden ret
CHP'nin mutlak butlan itirazına mahkemeden ret
12:45
Kılıçdaroğlu evinden ayrılırken atılan slogan dikkat çekti
Kılıçdaroğlu evinden ayrılırken atılan slogan dikkat çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2026 14:48:12. #7.13#
SON DAKİKA: Eşini Öldüren Sanığa 24 Yıl Hapis - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.