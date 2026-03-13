Eşini Öldüren Sanığın Yargılaması Devam Ediyor

13.03.2026 18:55
Ali Eren Somun, boşanma aşamasındaki eşini öldürmekle suçlanıyor, duruşma ertelendi.

Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde eşini silahla öldüren, olaya müdahale eden bekçiyi de yaralayan tutuklu sanık Ali Eren Somun'un yargılanmasına devam edildi.

Trabzon 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, boşanma aşamasındaki eşi Sinem Somun'u (27) tabancayla öldüren ve olaya müdahale etmeye çalışan mahalle bekçisini yaralayan tutuklu sanık Ali Eren Somun, Elazığ E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı.

Sanık Ali Eren Somun, "Sinem'i öldürmeye kastım yoktu." ifadesini kullandı.

Sinem Somun'un annesi Derya Topaloğlu da sanıktan şikayetçi olduğunu kaydetti.

Mütalaasını açıklayan savcı, sanığın "tasarlayarak eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını, "yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle bir kişiyi öldürmeye teşebbüs" ve "ruhsatsız ateşli silah bulundurma" suçundan da hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatının da yer aldığı duruşmaya, Sinem Somun'un anneannesi Gülnaz Topaloğlu ve arkadaşları katıldı.

Olay

Beşikdüzü ilçesine bağlı Adacık Mahallesi'nde yaşayan Sinem Somun, 31 Temmuz 2025'te boşanma aşamasındaki eşi Ali Somun tarafından evde tabancayla öldürülmüş, olaya müdahale etmeye gelen mahalle bekçisi de ayağından yaralanmıştı.

Olayın ardından kaçan sanık, Sinop'un Akliman mevkisinde kamp kurduğu çadırın içinde yakalanmış, olayda kullandığı tabanca, bir miktar para ve bazı kişisel eşyaları ele geçirilmişti.

Trabzon'a getirilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

Evinde silahla vurulmuş halde bulunan kadın kurtarılamadı Evinde silahla vurulmuş halde bulunan kadın kurtarılamadı
Şap hastalığı onları da etkiledi Erkenden inzivaya çekildiler Şap hastalığı onları da etkiledi! Erkenden inzivaya çekildiler
ABD-İsrail ve İran savaşının anime filmi oluşturuldu ABD-İsrail ve İran savaşının anime filmi oluşturuldu
Devler Ligi bereketi Avrupa’nın birçok kulübü, Galatasaray’ın yıldızları için sıraya girdi Devler Ligi bereketi! Avrupa'nın birçok kulübü, Galatasaray'ın yıldızları için sıraya girdi
Süper Lig’de tarihi karar: Kadın hakem 22 yıl sonra ilk kez maç yönetecek Süper Lig'de tarihi karar: Kadın hakem 22 yıl sonra ilk kez maç yönetecek
İsrail, her akşam Beyrut’u vuruyor Canlı yayında şiddetli patlamalar İsrail, her akşam Beyrut'u vuruyor! Canlı yayında şiddetli patlamalar

19:04
Tedesco’dan sürpriz 11 Yıldız isim yedek soyunacak
Tedesco'dan sürpriz 11! Yıldız isim yedek soyunacak
18:46
İlber Ortaylı’nın vasiyeti ortaya çıktı
İlber Ortaylı'nın vasiyeti ortaya çıktı
18:12
İsrail basını: ABD, İran’a saldırıları sona erdirmek için İsrail’e bir hafta süre verdi
İsrail basını: ABD, İran'a saldırıları sona erdirmek için İsrail'e bir hafta süre verdi
18:00
Trump: İran’ın uranyumunu ele geçirmeye odaklanmadık ama yapabiliriz
Trump: İran'ın uranyumunu ele geçirmeye odaklanmadık ama yapabiliriz
18:00
Türk hava sahasında düşürülen füzeyle ilgili İran’ın Ankara Büyükelçiliği’nden açıklama
Türk hava sahasında düşürülen füzeyle ilgili İran'ın Ankara Büyükelçiliği'nden açıklama
17:14
İstanbul’da 15 yıldır inşaatı süren gökdelenleri yapan şirkete kayyum atandı
İstanbul'da 15 yıldır inşaatı süren gökdelenleri yapan şirkete kayyum atandı
