Eşini Uykusunda Öldürdü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Eşini Uykusunda Öldürdü

14.02.2026 20:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ercan Özer, uykudaki eşi Emine'yi boğazından bıçaklayarak öldürdü ve kanlı bıçağı yıkadı.

EŞİNİ UYKUSUNDA BOĞAZINI BIÇAKLA KESİP, ÖLDÜRDÜ (2)

KANLI BIÇAĞI YIKAYIP BULAŞIKLIĞA KOYMUŞ

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde eşi Emine Özer'i uykusunda boğazını keserek öldüren Ercan Özer'in polisteki ilk ifadesi ortaya çıktı. İfadesinde eşi Emine Özer ile sürekli tartıştıklarını anlatan Ercan Özer, eşinin kendisini evden göndermek istediğini, sabah namazından sonra kavga ettiklerini daha sonra da uykudayken boğazını keserek öldürdüğünü, kullandığı bıçağı da yıkayarak bulaşıklığa koyduğu söylediği öğrenildi. Ercan Özer, Emine Özer'i öldürdükten sonra da torununu arayarak "Babaannenizi öldürdüm gelin alın" dediği öne sürüldü.

-BİLGİ İÇİN

Ersan ERDOĞAN/ MANİSA, DHA)

=====================================================

OKUL ÇIKIŞI ÖĞRETMENİ SIRTINDAN VURARAK YARALAYAN ESKİ SEVGİLİSİ TUTUKLANDI

BURSA'da okul çıkışı aracına bindiği sırada öğretmen Gizem N. (29)'yi tabancayla sırtından vurarak yaralayan eski sevgilisi Gökhan Görgülü (38) ve olay anında yanında bulunan F.İ, polis ekiplerince yakalandı. Adliyeye sevk edilen iki şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Nilüfer ilçesi 19 Mayıs Mahallesi Side Caddesi'nde meydana geldi. Özel bir okulda modern dans öğretmenliği yapan Gizem N., mesai sonrası otomobiline bindiği sırada kendisini takip eden eski sevgilisi Gökhan Görgülü'nün silahlı saldırısına uğradı. Tabancayla sırtından vurulan Gizem N., kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli ise yanındaki F.İ. ile kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı öğretmen, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Uludağ Üniversitesi Hastanesi'nde kaldırıldı. Tedavisi devam eden Gizem N.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

2 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Olaya ilişkin soruşturma başlatan polis ekipleri, Gökhan Görgülü ve kendisine yardım ettiği öne sürülen F.İ.'yi yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: DHA

Ercan Özer, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eşini Uykusunda Öldürdü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Gürlek’ten futbolda bahis açıklaması: Bu işin sonuna kadar gidip kökünü kazıyacağız Bakan Gürlek'ten futbolda bahis açıklaması: Bu işin sonuna kadar gidip kökünü kazıyacağız
ABD Başkanı Trump Venezuela’ya gidiyor ABD Başkanı Trump Venezuela'ya gidiyor
Antalyaspor, Samsunspor’a şans dahi tanımadı Antalyaspor, Samsunspor'a şans dahi tanımadı
Eski İsrail Başbakanı Ehud Barak: Epstein ile görüştüğüm için pişmanım Eski İsrail Başbakanı Ehud Barak: Epstein ile görüştüğüm için pişmanım
Yunus Akgün durdurulamıyor Yunus Akgün durdurulamıyor
Johannesburg’da su krizi: Otel ve restoranlar kepenk kapatıyor Johannesburg'da su krizi: Otel ve restoranlar kepenk kapatıyor
Beşiktaş’ta park yeri kavgasında kan aktı: 1 ölü, 4 gözaltı Beşiktaş’ta park yeri kavgasında kan aktı: 1 ölü, 4 gözaltı
Szymanski asist yaptı, Rennes PSG’yi yıktı Szymanski asist yaptı, Rennes PSG'yi yıktı

19:58
Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan: Bakan atamaları erken seçime gitmede yeni halka
Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan: Bakan atamaları erken seçime gitmede yeni halka
19:14
İnci Taneleri’nin hayranlarını yıkacak haber
İnci Taneleri'nin hayranlarını yıkacak haber
18:57
Canlı anlatım Maçta gol yağmuru var, yıllarca unutulmayacak bir derbi oynanıyor
Canlı anlatım! Maçta gol yağmuru var, yıllarca unutulmayacak bir derbi oynanıyor
18:44
Türk donanması, Almanya’da
Türk donanması, Almanya'da
18:12
TFF Başkanı, Trabzonspor-Fenerbahçe maçına 61 plakalı araçla gitti
TFF Başkanı, Trabzonspor-Fenerbahçe maçına 61 plakalı araçla gitti
18:10
Adapazarı Belediye Başkanı Işıksu: Hakkımdaki iddialar planlı bir kumpasın parçası
Adapazarı Belediye Başkanı Işıksu: Hakkımdaki iddialar planlı bir kumpasın parçası
17:30
Madde bağımlısı şahıs “Ne geziyorsunuz burada“ diyerek polislere satırla saldırdı
Madde bağımlısı şahıs "Ne geziyorsunuz burada?" diyerek polislere satırla saldırdı
17:11
Bahçeli’den “Terörsüz Türkiye“ süreciyle ilgili mesaj: İhanetlere karşı dikkatli olalım
Bahçeli'den "Terörsüz Türkiye" süreciyle ilgili mesaj: İhanetlere karşı dikkatli olalım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2026 21:21:52. #7.11#
SON DAKİKA: Eşini Uykusunda Öldürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.