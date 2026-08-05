Eşini Vurarak Öldüren Sanığa Ağır Ceza - Son Dakika
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Eşini Vurarak Öldüren Sanığa Ağır Ceza

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Antalya'da, eşini silahla öldüren Abdullah Poyraz'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Antalya'da eşini silahla ateş ederek öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Abdullah Poyraz, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada karar öncesi son savunma yapan sanık, daha önceki ifadelerini tekrar ettiğini söyledi.

Adli Tıp Kurumu'ndan gelen raporlarda aleyhe olan hususları kabul etmediğini belirten sanık Poyraz, "Ben olay nedeniyle çok pişmanım, uzun süredir çocuklarımı göremiyorum. Aileme sahip çıkmak istiyorum, uygun görülecek şekilde tahliyemi talep ediyorum. Lehe olan hükümlerin hakkımda dikkate alınmasını talep ediyorum." dedi.

Kararı açıklayan mahkeme heyeti, sanık Abdullah Poyraz'ı "eşe ve kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmetti.

Ayrıca sanık Poyraz'a "ruhsatsız silah taşıma" suçundan da 1 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi'nde Abdullah Poyraz (55), 27 Kasım 2024'te 6 çocuk annesi eşi Hale Akbaş Poyraz'ı (39) silahla öldürmüş, olay yerinden kaçan Abdullah Poyraz ekiplerce yakalanmıştı.

Kaynak: AA

Antalya, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eşini Vurarak Öldüren Sanığa Ağır Ceza - Son Dakika

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