Esirler Cemiyeti'ne göre Batı Şeria'da son 2 günde 100'den fazla Filistinli sorgulandı - Son Dakika
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Esirler Cemiyeti'ne göre Batı Şeria'da son 2 günde 100'den fazla Filistinli sorgulandı

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Filistin Esirler Cemiyeti, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da son iki günde 100'den fazla Filistinliyi sahada sorguladığını bildirdi. Sorgular Biddu ve Mugayyir beldelerinde yoğunlaşırken sorguya maruz kalanların çoğu serbest bırakıldı, Biddu'daki baskın sürüyor.

Filistin Esirler Cemiyeti, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da son iki günde 100'den fazla Filistinliyi sahada sorguladığını bildirdi.

Cemiyetten yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Batı Şeria'da sistematik şekilde gerçekleştirdiği ve artan bir ivmeyle devam ettiği, sahada sorgulamaların baskınlarda başvurulan en belirgin eylemlerden biri haline geldiği belirtildi.

Açıklamada, "İsrail işgal güçleri, son iki günde 100'den fazla Filistinliyi sahada gerçekleştirdiği soruşturmaya maruz bıraktı." ifadesi kullanıldı.

Sorguya maruz kalan Filistinlilerin çoğunun serbest bırakıldığı aktarıldı.

Saha sorgulamalarının Doğu Kudüs'ün kuzeybatısındaki Biddu ile Ramallah'ın doğusunda yer alan Mugayyir beldelerinde yoğunlaştığı kaydedildi.

Biddu beldesine baskın devam ediyor

Açıklamada, İsrail'in dün Biddu beldesinde başlattığı askeri baskının hala devam ettiği bilgisi de verildi.

Beldedeki evlere baskın düzenleyip arama yapan İsrail askerlerinin, el koydukları bir evi "sorgu ve gözaltı merkezi"ne dönüştürdüğü, burada çok sayıda genci alıkoyduğu kaydedildi.

Filistinlileri sahada sorgulamaya devam eden İsrail askerlerinin ayrıca bölgedeki yapıları tahrip ettiği; Filistinlileri darbettiği, ellerini kelepçeleyerek gözlerini bağladığı ifade edildi.

Yıkım, tehdit, değerli eşyalara el koyma

İsrail'in saha sorgulamalarının yanı sıra darp, kötü muamele, evleri tahrip etme ve yıkma, tehdit ve gözdağı verme gibi sistematik eylemlerde bulunduğu; para, değerli eşya ile telefon gibi elektronik cihazlara el koyduğu açıklandı. Elektronik cihazlardaki içeriklerin incelenip baskı aracı olarak kullanıldığı kaydedildi.

Ayrıca Filistinlilerin saatlerce alıkonularak ağır koşullar altında sorguya çekildiği, bazı evlerin askeri nokta ve karargaha dönüştürüldüğü, Filistinlilerin rehine ve canlı kalkan olarak kullanıldığı, kontrol ve korku kurma politikası kapsamında doğrudan tehditler içeren bildirilerin dağıtıldığı belirtildi.

Bu eylemlerin Filistinliler üzerinde kontrol sağlamayı ve korkutmayı amaçlayan bir politika kapsamında gerçekleştirildiği ifade edildi.

Esirler Cemiyeti, saha sorgularının artarak devam etmesinin Batı Şeria'nın birçok bölgesinde Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Filistinlilere ve mülklerine saldırılarının tırmanmasıyla aynı döneme denk geldiğini vurguladı.

Açıklamada, Batı Şeria'daki Filistinlilere yönelik saldırı ve ihlal mekanizmasında eş zamanlı bir tırmanışa işaret edildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarını başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Kaynak: AA
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