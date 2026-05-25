Eski AK Parti MKYK Üyesi Emine Çift toprağa verildi
Eski AK Parti MKYK Üyesi Emine Çift toprağa verildi

25.05.2026 15:23
Ankara'da tedavi görürken vefat eden eski AK Parti MKYK üyesi Emine Çift, Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Törene Süleyman Soylu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın taziye telefonu damga vurdu.

ANKARA'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Emine Çift (49), Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde toprağa verildi.

Önceki dönem AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Emine Çift, tedavi gördüğü Ankara'da yaşamını yitirdi. Çift için Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Törene Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, AK Parti Zonguldak milletvekilleri Ahmet Çolakoğlu ve Saffet Bozkurt, Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, AK Parti İl Başkanı Mustafa Çağlayan, partililer ve vatandaşlar ile Çift ailesinin yakınları katıldı.

Emine Çift'in cenazesi, ilk olarak evinin önüne götürülerek helallik alındı. Okunan duaların ardından Çift'in cenazesi Alaplı Merkez Camisi'ne getirildi. Törende Soylu, Çift'in babası Salih Çiftçi"yi telefonla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, baba Çift'e taziyelerini iletti.

Emine Çift'in cenazesi öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından şehir mezarlığında toprağa verildi.

Kaynak: DHA

