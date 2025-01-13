Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki\'nin Duruşması Gerçekleşti

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Tuğçe SEZER ODABAŞI/ SOSYAL medyada kullandığı ifadeler gerekçesiyle 3 yıla kadar hapsi istenen Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki duruşma için İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.

Eski Akut Başkanı Nasuh Mahruki, sosyal medyada kullandığı ifadeler gerekçesiyle 20 Kasım'da tutuklanmıştı. Mahruki'nin 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti. İddianame İstanbul 15. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilirken, tutukluluk haline itiraz edilmesi üzerine Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi, Mahruki'nin tahliye edilmesine karar vermişti. Mahruki davanın ikinci duruşması için Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.