Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki Tahliye Edildi

Ayşe GÜREL/ -AKUT Eski Başkanı Nasuh Mahruki hakkında tahliye kararı verildi.
Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki, sosyal medyada kullandığı ifadeler gerekçesiyle 20 Kasım Çarşamba günü tutuklanmıştı. Mahruki'nin tutukluluğuna yapılan itiraz üst mahkeme tarafından kabul edildi. Mahruki'nin tahliyesine karar verildi.
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