Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki Tutuklama Talebiyle Hakimliğe Sevk Edildi

Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki, hakkında başlatılan soruşturma kapsamında Savcılıkta verdiği ifadenin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosunca Nasuh Mahruki hakkında sosyal medya paylaşımlarında kullandığı ifadeler nedeniyle 'yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' ve 'yargı organlarını alenen aşağılama' suçlarından soruşturma başlatılmıştı. AKUT Arama Kurtarma Derneği eski Başkanı Nasuh Mahruki bugün avukatıyla birlikte Çağlayan Adliyesi'ne ifade vermeye geldi. İfade işlemlerinin ardından Mahruki tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
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