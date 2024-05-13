Eski Almanya Başbakanı Angela Merkel'in anıları 26 Kasım 2024'te yayımlanacak - Son Dakika
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Eski Almanya Başbakanı Angela Merkel'in anıları 26 Kasım 2024'te yayımlanacak

Eski Almanya Başbakanı Angela Merkel\'in anıları 26 Kasım 2024\'te yayımlanacak

Eski Almanya Başbakanı Angela Merkel'in kaleme aldığı anılarının, 26 Kasım 2024'te okuyucuyla buluşacağı bildirildi. Kitapta Merkel'in DDR'de geçen çocukluğu, gençliği, üniversite hayatı ve siyasi hayatına başladığı 1989'daki anıları yer alacak. Ayrıca, kitapta Merkel'in dünyanın en güçlü insanlarıyla yaptığı görüşmeleri ve sohbetlerini paylaşacağı belirtildi. Kitap, 30'dan fazla ülkede yayımlanacak ve yaklaşık 700 sayfa olacak.

13.05.2024 16:38
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Eski Almanya Başbakanı Angela Merkel'in kaleme aldığı anılarının, 26 Kasım 2024'te okuyucuyla buluşacağı bildirildi.

Kiepenheuer&Witsch yayınevinden yapılan açıklamaya göre, "Özgürlük. Anılar 1954-2021" başlığıyla çıkacak kitap, 26 Kasım'da 30'dan fazla ülkede yayımlanacak.

Açıklamada, Almanya'da 16 yıl başbakanlık görevini üstelenen Merkel'in, uzun yıllar kendisiyle çalışan danışmanı Beate Baumann ile kaleme aldığı kitapta eski Doğu Almanya'da (DDR) geçen 35 yıllık anılarını ve iki Almanya'nın birleşmesinden sonraki 35 yıllık hatıralarını okuyucuyla paylaşacağı belirtildi.

Kitapta Merkel'in DDR'de geçen çocukluğu, gençliği, üniversite hayatı ile Berlin Duvarı'nın yıkıldığı ve siyasi hayatına başladığı 1989'daki anılarını anlatacağı aktarılan açıklamada, eski başbakanın kitapta "dünyanın en güçlü insanlarıyla yaptığı görüşmeleri ve sohbetlerini" de paylaşacağı ve "bu dönemde ulusal düzeyde, Avrupa ve uluslararası alandaki dönüm noktalarını somut ve kesin bir şekilde anlatarak nasıl kararların alındığına ışık tutacağı" kaydedildi.

Açıklamada sözlerine yer verilen Merkel, hayatı boyunca "Benim için özgürlük nedir?" sorusuyla meşgul olduğunu belirterek, "Elbette siyasi olarak, çünkü özgürlük demokratik koşullara ihtiyaç duyar. Demokrasi olmadan özgürlük olmaz, hukuk devleti olmaz, insan hakları korunmaz." ifadesini kullandı.

Bu sorunun kendisini başka bir seviyede de meşgul ettiğini aktaran Merkel, "Özgürlük, benim için kendi sınırlarımın nerede olduğunu ortaya çıkarmak ve kendi sınırlarıma gitmek anlamına geliyor. Özgürlük benim için, öğrenmeyi bırakmak, durmak zorunda kalmak değil daha ileri gidebilmektir, siyasetten ayrıldıktan sonra da." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan kitabın yaklaşık 700 sayfa olacağı ve sesli kitap olarak da yayımlanacağı bilgisi paylaşıldı.

Almanya'da Başbakanlık yaptığı dönemde "dünyanın en güçlü kadın lideri" olarak anılan 69 yaşındaki Merkel, 2005-2021 yıllarında üst üste 4 dönem başbakanlık görevinde bulundu.

Ülkenin ilk ve tek kadın başbakanı olan Merkel, 2021'de düzenlenen genel seçimlerde yeniden aday olmamıştı.

Kaynak: AA

Almanya, Kültür Sanat, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eski Almanya Başbakanı Angela Merkel'in anıları 26 Kasım 2024'te yayımlanacak - Son Dakika

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