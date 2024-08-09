Eski Ardahan Cumhuriyet Başsavcısı FETÖ üyeliği suçundan cezaevine gönderildi

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İstanbul'da yakalanan ve "FETÖ üyesi olmak" suçundan hüküm giyen eski Ardahan Cumhuriyet Başsavcısı Zafer Yıldız cezaevine gönderildi.

FETÖ şüphelilerinin yakalanmasına yönelik çalışma yapan İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgüt üyeliğinden hakkında aranma kaydı ve 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Zafer Yıldız'ın Bağcılar'da olduğunu tespit etti.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, Yıldız'ı yakaladı.

Polislerce adliyeye sevk edilen şüpheli, adli makamlardaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.