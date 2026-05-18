Artvin Eski Belediye Başkanı Kadir Halvaşi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Artvin Eski Belediye Başkanı Kadir Halvaşi Hayatını Kaybetti

18.05.2026 21:42  Güncelleme: 22:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

1984-1994 yılları arasında Artvin Belediye Başkanlığı yapan Kadir Halvaşi vefat etti. Cenazesi 19 Mayıs'ta Antalya'da toprağa verilecek.

(ARTVİN)- 12 Eylül 1980 darbesi sonrasında yapılan ilk seçimlerde Artvin Belediye Başkanlığı'na seçilen Kadir Halvaşi hayatını kaybetti.

Artvin Belediye Başkanı Bilgehan Erdem, 1984-1994 yılları arasında Artvin Belediye Başkanlığı görevini yürüten Kadir Halvaşi'nin yaşamını yitirdiğini duyurdu. Erdem, Halvaşi'nin cenazesinin 19 Mayıs Salı günü ikindi namazının ardından Antalya Kurşunlu Mezarlığı'nda defnedileceğini açıkladı.

Artvin Belediye Başkanı Bilgehan Erdem, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "1984-1994 yılları arasında Artvin Belediye Başkanlığı görevini üstlenerek ilimize değerli hizmetlerde bulunan kıymetli büyüğümüz Kadir Halvaşi'nin vefatını derin bir teessürle öğrendim" ifadelerini kullandı.

Erdem, paylaşımında Halvaşi'nin cenazesinin yarın ikindi namazını müteakip Antalya Kurşunlu Mezarlığı'na defnedileceğini belirterek, "Değerli başkanımıza Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve tüm hemşehrilerimize sabır ve başsağlığı diliyorum. Hatıranız Artvin'e yaptığınız hizmetlerinizle her zaman anılacaktır. Sizi asla unutmayacağız" dedi.

"EFSANE BAŞKAN"

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın da sosyal medya hesabından Halvaşi'nin vefatına ilişkin, "12 Eylül 1980 darbesinden sonra yapılan ilk seçimlerde Artvin Belediye Başkanı seçilen ve on yıl süreyle belediye başkanlığı yapan, halkın gönlünde taht kuran sevgili Kadir Halvaşi'yi kaybettik. 19 Mayıs günü Antalya'da Kurşunlu Camiinden son yolculuğuna uğurlayacağız. Toprağın bol olsun efsane Başkan, Allah rahmet eylesin" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Politika, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Artvin Eski Belediye Başkanı Kadir Halvaşi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Genç üsteğmen kalp krizine yenik düştü Genç üsteğmen kalp krizine yenik düştü
Kabine üyelerinden “İyi ki Erdoğan“ paylaşımı Kabine üyelerinden "İyi ki Erdoğan" paylaşımı
Bodrum’da imam motosiklet kazasında hayatını kaybetti Bodrum'da imam motosiklet kazasında hayatını kaybetti
Libya’da 5 gündür çölde kaybolan genç sağ bulundu Libya'da 5 gündür çölde kaybolan genç sağ bulundu
Şehit polis Emrah Koç’tan geriye bu görüntüler kaldı Şehit polis Emrah Koç'tan geriye bu görüntüler kaldı
Epstein soruşturmasında yeni perde: Fransa’da 10 yeni mağdur ortaya çıktı Epstein soruşturmasında yeni perde: Fransa’da 10 yeni mağdur ortaya çıktı

22:37
Mersin’de 6 kişiyi öldüren, 8 kişiyi yaralayan zanlının görüntüleri ortaya çıktı
Mersin'de 6 kişiyi öldüren, 8 kişiyi yaralayan zanlının görüntüleri ortaya çıktı
22:12
Trump: Yarın İran’a yapılacak saldırıyı erteledim
Trump: Yarın İran'a yapılacak saldırıyı erteledim
21:53
Serdar Adalı’dan sonra bir açıklama da Şenol Güneş’ten: Başkan ne diyorsa o olur
Serdar Adalı'dan sonra bir açıklama da Şenol Güneş'ten: Başkan ne diyorsa o olur
21:47
Aydın’da samuray kılıcıyla sokağa çıkan genç kız dehşet saçtı
Aydın'da samuray kılıcıyla sokağa çıkan genç kız dehşet saçtı
20:34
Mersin’deki saldırıda yaralanan restoran çalışanı: Telefon çıkaracağını sanarken birden tabancayı çıkardı
Mersin'deki saldırıda yaralanan restoran çalışanı: Telefon çıkaracağını sanarken birden tabancayı çıkardı
20:17
’Olmaz’ diyenlere inat ektiği İspanyol kirazını Avrupa’ya ihraç ediyor
'Olmaz' diyenlere inat ektiği İspanyol kirazını Avrupa'ya ihraç ediyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2026 22:49:54. #.0.4#
SON DAKİKA: Artvin Eski Belediye Başkanı Kadir Halvaşi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.