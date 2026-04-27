Eski Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu ve ailesine 'aklama' davası

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, eski Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu ve 12 sanık hakkında 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak' suçundan iddianame hazırladı. İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu raporuna göre, imar ve ihale işlemlerinde kişisel menfaat temin edildiği belirtildi. MASAK raporunda, sanıkların haksız mal edinerek kamu hazinesini zarara uğrattığı vurgulandı.

Beyoğlu'nun belediye başkanı seçildikten sonra mal varlığı beyanında 11 milyon 750 bin lira taşınmaz, 2 araç ve altın bildirdiği, ancak eşi adına kayıtlı evi seçim öncesi almış gibi düzeltme yaptığı ortaya çıktı. Öğrenci olan kızları ve oğlu adına Çankaya ve Gölbaşı'nda mesken ve bürolar, lüks araçlar ve altın bulunduğu tespit edildi.

Baldızı Deniz Gürdeğir'in mal varlığı dudak uçuklattı: 10 kilo 350 gram külçe altın, 150 bin dolar, 100 bin 600 Euro, 2 milyon TL ve çok sayıda taşınmaz. MASAK raporuna göre, 2019-2023 arasında Range Rover Jeep, Audi A-3 ve taşınmazları bildirmedi. Beyoğlu'nun, iş insanı Hakan Eser'e ait plazayı değerinin çok altında satın aldığı ve 710 bin doların baldızı tarafından havale edildiği belirlendi.

Beyoğlu savunmasında, imamlık ve murakıplıktan emekli olup ticarete atıldığını, 3 şirket, 6 sürücü kursu ve 2 kırtasiye açtığını, 100'ün üzerinde aracı olduğunu söyledi. Eşi Dürdane SGK emeklisi olduğunu, çocukları ise mal varlıklarının annelerinin ticaretinden kaldığını iddia etti. Baldızı Deniz Gürdeğir ise servetini annesinin mevlit okuyarak kazandığı paraya bağladı.

İddianamede, Beyoğlu'nun belediye başkanı olmadan önce mal varlığının 13 milyon 535 bin lira iken, başkan olduktan sonra 323 milyon 601 bin liraya yükseldiği, bu artışın genel ahlakla açıklanamayacağı belirtildi. Sanıkların 7'şer yıl hapis cezası ve el konulan mal varlıklarının kamu hazinesine devredilmesi talep edildi.