Eski Bakan Burhan Kara'ya Veda - Son Dakika
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Eski Bakan Burhan Kara'ya Veda

06.07.2026 17:12
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Burhan Kara, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. TBMM'de tören düzenlendi, cenazesi Giresun'a gönderildi.

ANKARA'da kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden eski Devlet Bakanı Burhan Kara (77) için TBMM'de tören düzenlendi.

Burhan Kara, Ankara'daki evinde geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. Kara için bugün TBMM'de tören düzenlendi. Törene; Kara'nın ailesi ve yakınlarının yanı sıra İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, eski Devlet Bakanı Mehmet Sevigen ile milletvekilleri ve Meclis çalışanları katıldı. Kara'nın Türk bayrağına sarılı tabutu, görevlilerin omuzlarında Şeref Kapısı merdivenlerinin önüne getirildi. Kara'nın hatırasına saygı duruşunda bulunulmasının ardından dua okundu. Meclis'teki törenden sonra Burhan Kara'nın cenazesi defnedilmek üzere memleketi Giresun'a gönderildi.

BURHAN KARA

Burhan Kara, 1949 yılında Giresun'un Görele ilçesinde dünyaya geldi. İlk, orta ve lise öğrenimi Giresun'da tamamlayan Kara, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. Kara, siyasi yaşamına Anavatan Partisi'nde (ANAP) başladı ve 1983, 1987, 1991, 1995 ve 1999 seçimlerinde 5 dönem üst üstte milletvekili seçilerek TBMM'ye girdi. Kara, 1997-1999 yılları arasında 55'inci hükümette Devlet Bakanı olarak görev aldı. Kara, evli ve 2 çocuk babasıydı.

Haber: Aliekber METE/ANKARA,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Eski Bakan Burhan Kara'ya Veda - Son Dakika

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