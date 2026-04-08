Eski Bakan Günay: '10 AK Partili Çıksaydı Başkanlık Sistemi Gerçekleşmezdi'

Karar yazarı Elif Çakır, bugün yayımlanan yazısında eski Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'la aralarında geçen diyaloğu aktardı. Çakır, Günay'ın 2017 referandumu öncesinde kaleme aldığı 'AK Partili arkadaşlarıma açık mektup' metnini hatırlatarak, Günay'ın telefonda kendisine, '2017 Anayasa değişikliği sırasında 10 kişi çıksaydı, bu Türk Tipi Başkanlık Sistemine açıkça itiraz etselerdi, değişiklik gerçekleşmezdi' dediğini yazdı.

Ertuğrul Günay, mektubunda Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin seçilmiş temsilcileri etkisizleştireceğini, siyaseti daraltacağını ve devletin tepesini taraf haline getireceğini anlatmıştı. Çağrısının esas muhatabının muhalefet değil, AK Parti içindeki demokratlar olduğunu söyleyen Günay, 'Bu sürüklenişi ancak gerçek AK Partili arkadaşların sağduyulu direnişi önleyebilir' ifadelerini kullanmıştı.

Çakır, Günay'ın telefonda söylediği, 'Referandum sırasında on arkadaş toplu olarak açıkça itiraz etselerdi bugün şikayet ettiğimiz yönetim tekelleşmesine sürüklenmezdik' sözlerini önemli bulduğunu belirtti. Bütün mesele bu kadar basitti aslında, diye ekledi.