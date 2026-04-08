Eski Bakan Günay: '10 AK Partili Çıksaydı Başkanlık Sistemi Gerçekleşmezdi' - Son Dakika
Eski Bakan Günay: '10 AK Partili Çıksaydı Başkanlık Sistemi Gerçekleşmezdi'

08.04.2026 16:51
Elif Çakır'ın yazısında aktardığına göre, Ertuğrul Günay, 2017 Anayasa değişikliği sırasında AK Parti'den 10 kişinin açıkça itiraz etmesi halinde sistemin önlenebileceğini belirtti.

Karar yazarı Elif Çakır, bugün yayımlanan yazısında eski Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'la aralarında geçen diyaloğu aktardı. Çakır, Günay'ın 2017 referandumu öncesinde kaleme aldığı 'AK Partili arkadaşlarıma açık mektup' metnini hatırlatarak, Günay'ın telefonda kendisine, '2017 Anayasa değişikliği sırasında 10 kişi çıksaydı, bu Türk Tipi Başkanlık Sistemine açıkça itiraz etselerdi, değişiklik gerçekleşmezdi' dediğini yazdı.

Ertuğrul Günay, mektubunda Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin seçilmiş temsilcileri etkisizleştireceğini, siyaseti daraltacağını ve devletin tepesini taraf haline getireceğini anlatmıştı. Çağrısının esas muhatabının muhalefet değil, AK Parti içindeki demokratlar olduğunu söyleyen Günay, 'Bu sürüklenişi ancak gerçek AK Partili arkadaşların sağduyulu direnişi önleyebilir' ifadelerini kullanmıştı.

Çakır, Günay'ın telefonda söylediği, 'Referandum sırasında on arkadaş toplu olarak açıkça itiraz etselerdi bugün şikayet ettiğimiz yönetim tekelleşmesine sürüklenmezdik' sözlerini önemli bulduğunu belirtti. Bütün mesele bu kadar basitti aslında, diye ekledi.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Ertuğrul Günay, Elif Çakır, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eski Bakan Günay: '10 AK Partili Çıksaydı Başkanlık Sistemi Gerçekleşmezdi' - Son Dakika

“İran bu gece yok olacak“ diyen Trump’tan yeni açıklama "İran bu gece yok olacak" diyen Trump'tan yeni açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sanchez ile görüştü, İran mesajı verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sanchez ile görüştü, İran mesajı verdi
Mircea Lucescu hayatını kaybetti Mircea Lucescu hayatını kaybetti
Güpegündüz yaptıklarına bakın: “Başımıza taş yağacak“ dedirten görüntü Güpegündüz yaptıklarına bakın: "Başımıza taş yağacak" dedirten görüntü
Balkondan düşen 3 yaşındaki çocuk, ağır yaralandı Balkondan düşen 3 yaşındaki çocuk, ağır yaralandı
Diyarbakır’da bir zincir markette 20 TL’ye alınan biberin 249 TL’ye satıldığını tespit edildi Diyarbakır'da bir zincir markette 20 TL'ye alınan biberin 249 TL'ye satıldığını tespit edildi

18:18
Isparta-Antalya karayolunda feci kaza: 7 ölü
Isparta-Antalya karayolunda feci kaza: 7 ölü
17:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştü
17:52
Trump’tan Lübnan’daki ateşi körükleyecek sözler: Anlaşmaya dahil değil
Trump'tan Lübnan'daki ateşi körükleyecek sözler: Anlaşmaya dahil değil
17:40
İran, İsrail’in ateşkes ihlali nedeniyle petrol tankerlerinin Hürmüz Boğazı’ndan geçişini durdurdu
İran, İsrail'in ateşkes ihlali nedeniyle petrol tankerlerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçişini durdurdu
17:40
Sadettin Saran’dan Dursun Özbek’e misilleme
Sadettin Saran'dan Dursun Özbek'e misilleme
16:04
Teröristlerle çatışan polislerle dalga geçmişlerdi O şahısların çalıştığı firmadan açıklama var
Teröristlerle çatışan polislerle dalga geçmişlerdi! O şahısların çalıştığı firmadan açıklama var
SON DAKİKA: Eski Bakan Günay: '10 AK Partili Çıksaydı Başkanlık Sistemi Gerçekleşmezdi' - Son Dakika
