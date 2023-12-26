Eski Bakan Yaşar Okuyan İçin TBMM\'de Tören Düzenlenecek

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Ankara'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan için yarın TBMM'de tören düzenlenecek. Okuyan, 28 Aralık'ta Yalova'da düzenlenecek cenaze töreninin ardından toprağa verilecek.

Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede 74 yaşında, bugün hayatını kaybetti.

Okuyan için 27 Aralık Çarşamba günü yarın, saat 14.00'te, TBMM'de cenaze töreni düzenlenecek. Okuyan için, 28 Aralık Perşembe günü Yalova Merkez Camisi'nde kılınacak öğle namazının ardından tören düzenlenecek.

Okuyan'ın kızı Ülkü Okuyan, hastane önünde; "12 gündür yoğun bakımdaydı. Çok üzgünüz, hazır değildik böyle bir şeye. Hep iyileşecek diye bekledik. Ama maalesef kurtaramadılar. Allah rahmet eylesin. Sevenlerinin, herkesin başı sağ olsun. Yarın Meclis'te 14.00'te tören yapılacak. Arkasından da Yalova'ya nakledeceğiz. Orada aile kabristanına gömülecek" dedi.