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Eski Bakan Yaşar Okuyan İçin TBMM'de Tören Düzenlenecek - Son Dakika
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Eski Bakan Yaşar Okuyan İçin TBMM'de Tören Düzenlenecek

Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan için yarın TBMM'de cenaze töreni düzenlenecek. Törenin ardından Okuyan, Yalova'da toprağa verilecek.

26.12.2023 - 12:04,
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Ankara'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan için yarın TBMM'de tören düzenlenecek. Okuyan, 28 Aralık'ta Yalova'da düzenlenecek cenaze töreninin ardından toprağa verilecek.

Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede 74 yaşında, bugün hayatını kaybetti.

Okuyan için 27 Aralık Çarşamba günü yarın, saat 14.00'te, TBMM'de cenaze töreni düzenlenecek. Okuyan için, 28 Aralık Perşembe günü Yalova Merkez Camisi'nde kılınacak öğle namazının ardından tören düzenlenecek.

Okuyan'ın kızı Ülkü Okuyan, hastane önünde; "12 gündür yoğun bakımdaydı. Çok üzgünüz, hazır değildik böyle bir şeye. Hep iyileşecek diye bekledik. Ama maalesef kurtaramadılar. Allah rahmet eylesin. Sevenlerinin, herkesin başı sağ olsun. Yarın Meclis'te 14.00'te tören yapılacak. Arkasından da Yalova'ya nakledeceğiz. Orada aile kabristanına gömülecek" dedi.

Eski Bakan Yaşar Okuyan İçin TBMM\'de Tören Düzenlenecek
Kaynak: ANKA
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SON DAKİKA: Eski Bakan Yaşar Okuyan İçin TBMM'de Tören Düzenlenecek - Son Dakika
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