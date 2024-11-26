JİNAN, 26 Kasım (Xinhua) -- Bank of China eski başkanı Liu Liange, rüşvet almak ve yasadışı kredi vermek suçlarından iki yıl ertelemeli idam cezasına çarptırıldı.
Mahkeme salı günü açıkladığı kararında, Liu'nin 121 milyon yuan (yaklaşık 16,8 milyon ABD doları) tutarında rüşvet aldığının tespit edildiğini belirtti.
Son Dakika › Güncel › Eski Bank of China Başkanı Rüşvetten İdam Cezasına Çarptırıldı - Son Dakika
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