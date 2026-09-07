Eski Başbakan Davutoğlu, hakaret soruşturmasında ifade verdi ve siyaseti bıraktı - Son Dakika
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Eski Başbakan Davutoğlu, hakaret soruşturmasında ifade verdi ve siyaseti bıraktı

Eski Başbakan Davutoğlu, hakaret soruşturmasında ifade verdi ve siyaseti bıraktı
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Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, 'Cumhurbaşkanına hakaret' soruşturması kapsamında Ankara Adliyesi'nde yaklaşık bir saat ifade verdi.

(ANKARA) - Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, "Cumhurbaşkanına hakaret" soruşturması kapsamında verdiği ifadenin ardından Adliye önünde yaptığı açıklamada, "Ben, yargıya duyduğum saygı gereği, hiç kimsenin de yargının üzerinde olmadığı inancıyla, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak ifademi verdim. Ama bu ülkeye Dışişleri Bakanı, Başbakan olarak hizmet etmiş bir devlet adamı olarak da ilk kez böyle bir uygulamanın devletin üst katında yaşanmış olmasını hüzünle karşılıyorum" dedi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla hakkında soruşturma açtığı eski Başbakan Davutoğlu, Ankara Adliyesi'nde soruşturmayı yürüten savcıya yaklaşık bir saat ifade verdi. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan da Davutoğlu'na destek için Adliye'ye geldi.

Ahmet Davutoğlu, ifadesinin ardından Adliye önünde yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Onurlu bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak yargıya duyduğum saygı, adalet idealine duyduğum hürmet dolayısıyla, biraz önce benden talep edilen ifadeyi verdim. Her şeyden önce, bütün bu süreçte desteğini esirgemeyen ve bugün de yanımda olan genel başkanlarımıza, Türkiye'nin her köşesinden ve yurt dışından destek beyan eden bütün adalet, hukuk sevdalılarına teşekkür ediyorum. Tabii bu Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bir ilk. Cumhuriyet tarihinde ilk kez bir başbakan düşüncesini ifade ettiği, eleştirilerini dile getirdiği için şüpheli sıfatıyla adliyeye çağırıldı. Bunun herkes tarafından bilinmesini isterim. Ben, yargıya duyduğum saygı gereği, hiç kimsenin de yargının üzerinde olmadığı inancıyla, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak ifademi verdim. Ama bu ülkeye Dışişleri Bakanı, Başbakan olarak hizmet etmiş bir devlet adamı olarak da ilk kez böyle bir uygulamanın devletin üst katında yaşanmış olmasını hüzünle karşılıyorum."

Davutoğlu, soruşturmanın açıldığı ilk günden itibaren ulusal ve uluslararası basından çok sayıda görüşme talebi, geçmişte birlikte çalıştığı muhataplardan görüşme ve ne olup bittiğiyle ilgili sorular geldiğini, ancak bunların hiçbirisine cevap ve hiçbir demeç vermediğini aktardı.

Ahmet Davutoğlu, cuma günü eski devlet yetkilileri, siyasiler ve akademisyenlerin katıldığı önemli bir kuruluşun toplantısında konuşmasının planlandığını ancak bu programı da iptal ettiğini söyledi. Davutoğlu, "Çünkü kendi ülkemin, ülkemin yargısının olumsuz bir algıyla anılmasını asla istemedim. Böyle bir durumu savunmak bile bana zul olur" dedi.

"RABB'İM VE MİLLETİM ADINA DOSDOĞRU OLMAYA DEVAM EDECEĞİM"

Hala çok sayıda telefon aldığını belirten Davutoğlu, bu görüşmelere de cevap vermediğini ifade ederek, "Ülkemin dışarıda olumsuz bir algıyla anılmamasına özen gösteriyorum" diye konuştu. Davutoğlu, bundan sonra ulusal ve uluslararası basından gelen görüşme taleplerine olumlu cevap vermeyeceğini belirterek, "Çünkü bu benim şahsi itibarım değil, ülkemin itibarı. Siyasetten çekilme kararı aldım" ifadelerini kullandı.

"Bundan sonra da aynı ilke çerçevesinde ama inandığım doğrular çerçevesinde görüşlerimi beyan etmeye devam edeceğim. Benim hayatımı yönlendiren en önemli ilke, 'Emrolunduğun gibi dosdoğru ol' ilahi kelamının kendisidir. Akademik hayatta ders verirken, kitap yazarken, büyükelçi olarak devletimi temsil ederken, Dışişleri Bakanı olarak Türkiye'nin menfaalerini gözetirken, Başbakan olarak ülkede şeffaflığı, hukuk devletini savunup terörle mücadelenin en sert şartlarında görevimi yaparken hep bu ilkeyle davrandım. 'Emrolunduğun gibi dosdoğru ol'maya çalıştım, milletim buna şahittir. 11 Eylül 2021 tarihinde yaptığım o konuşmada, bir provokatörün sorusu üzerine, dosdoğru olmanın bir gereğiyle o sözlerin arkasındayım. Buradan milletime söz veriyorum: Bundan sonra da Rabb'im ve milletim adına dosdoğru olmaya devam edeceğim."

Kaynak: ANKA

Türkiye Cumhuriyeti, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eski Başbakan Davutoğlu, hakaret soruşturmasında ifade verdi ve siyaseti bıraktı - Son Dakika

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