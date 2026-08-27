Eski Başbakan Yolsuzluktan Yargılanıyor

KUALA Eski Malezya Başbakanı İsmail Sabri Yakub, mal varlığını eksiksiz beyan etmediği gerekçesiyle hakim karşısına çıktı.

Mahkemede hakkındaki suçlamaları reddeden 66 yaşındaki Yakub, Yolsuzlukla Mücadele Kurumunun talebine rağmen mal varlığını tam olarak açıklamamakla itham ediliyor.

Dava dosyasında yüksek miktardaki yerel ve yabancı para ile altın ve gümüşün beyan dışı bırakıldığı öne sürülüyor.

Yakub'un avukatı Amer Hamzah Arshad, müvekkilinin kefaletle serbest bırakıldığını, hakkındaki iddiaların temelsiz olduğunu, aklanmak için tüm hukuki haklarını kullanacaklarını belirtti.

Suçlu bulunması halinde 5 yıla kadar hapis ve 24 bin 810 dolar para cezasıyla karşı karşıya kalabilecek Yakub'un duruşması, savunma makamına detaylı evrakın sunulması amacıyla 29 Eylül'e ertelendi.

Ağustos 2021-Kasım 2022 döneminde 15 ay görevde kalarak "ülke tarihinin en kısa süre görev yapan başbakanı" olan Yakub, başbakanlığı döneminde kamu tanıtım bütçelerinin kullanımıyla ilgili iddialar nedeniyle daha önce de sorgulanmıştı.

Soruşturma kapsamında Yakub ile bağlantılı mülklerde yapılan aramalarda külçe altınlar ile yaklaşık 40 milyon dolar nakde el konulmuştu.

Yakub'dan önceki iki başbakan hakim karşısında

Malezya'da Yakub'dan önce görev yapan iki başbakan da haklarındaki "yolsuzluk" iddiaları kapsamında hakim karşısına çıkmıştı.

Malezya'nın 6. Başbakanı Necip Rezak, "1MDB" devlet fonundaki milyarlarca dolarlık yolsuzluk dosyasında ilk davadan aldığı 12 yıllık cezanın af kararıyla 6 yıla düşürülmesinin ardından ana 1MDB davasında da 15 yıl ek hapis cezasına çarptırılmıştı.

Ülkenin 8. Başbakanı Muhyiddin Yasin'in ise hakkındaki rüşvet ve kara para aklama suçlamalarına ilişkin yargılanması sürüyor.