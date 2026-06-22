Hasan Mutlu'dan Doğum Günü Mesajı: "Yeniden Bayrampaşa Sokaklarında Kucaklaşacağımız Günler Yakındır" - Son Dakika
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Hasan Mutlu'dan Doğum Günü Mesajı: "Yeniden Bayrampaşa Sokaklarında Kucaklaşacağımız Günler Yakındır"

22.06.2026 23:21  Güncelleme: 00:26
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Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu, doğum gününde ailesinden ve Bayrampaşa'dan uzak olmanın hüznünü yaşadığını belirterek, 'Duvarlar gönülleri ayıramaz, yeniden kucaklaşacağız' dedi.

(İSTANBUL) - Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu, yeni yaşına buruk girdiğini belirterek, "Duvarlar insanları sevdiklerinden ayırabilir, fakat gönülleri ayıramaz. Yeniden Bayrampaşa'nın sokaklarında kucaklaşacağımız günler yakındır" ifadesini kullandı.

Mutlu'nun mesajı, sosyal medya hesabından paylaşıldı. Mesajında, "bugün yeni bir yaşı karşılarken, hayatının en buruk doğum günlerinden birini yaşadığını" ifade eden Mutlu, şunları kaydetti:

"Her yıl doğum günümde yanımda olan ailemden, çocuklarımdan, torunlarımdan ve sevdiklerimden uzakta olmanın derin hüznünü hissediyorum."

?Bir dedenin torunlarına sarılamaması, bir babanın evlatlarının gözlerinin içine bakamaması, ailesiyle aynı sofrayı paylaşamaması tarif edilmesi zor bir özlemdir. Bu doğum günümde en büyük eksikliğim de budur. Torunlarımın sesini duyamadan, çocuklarıma sarılamadan yeni yaşıma giriyorum.

?Sadece ailemden değil, yıllardır birlikte yürüdüğümüz Bayrampaşa'dan da uzağım. Sokaklarında selamlaştığımız komşularımızı, esnafımızı, gençlerimizi, büyüklerimizi ve her köşesinde emek verdiğimiz güzel ilçemizi özlüyorum. Bayrampaşa'nın sokaklarında sizlerle yeniden buluşacağımız günlerin hayaliyle yaşıyorum."

?"GÖNÜLLERİ AYIRAMAZLAR"

?Mesajında cezaevi koşullarına da değinen ve dışarıdan gelen desteklerin kendisine güç verdiğini vurgulayan Mutlu, mesajını şöyle tamamladı:

?"Ancak bilin ki duvarlar insanları sevdiklerinden ayırabilir, fakat gönülleri ayıramaz. Kalbim her zaman ailemle, çocuklarımla, torunlarımla ve değerli Bayrampaşalı hemşehrilerimle birliktedir.

?Bu zorlu süreçte gösterdiğiniz dayanışma, gönderdiğiniz selamlar, dualarınız ve desteğiniz bana güç veriyor. İnanıyorum ki özlemlerin sona ereceği, yeniden Bayrampaşa'nın sokaklarında kucaklaşacağımız günler yakındır. Sevgi ve saygılarımla."

?Öte yandan, Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Hasan Mutlu'nun doğum günü dışarıda da unutulmadı. Mutlu'nun eşi Safiye Mutlu ile CHP Bayrampaşa Kadın Kolları Örgütü, eski belediye başkanı için bir doğum günü kutlaması gerçekleştirdi.

Kaynak: ANKA

Silivri Cezaevi, Yerel Haberler, Hasan Mutlu, Bayrampaşa, Doğum Günü, 3. Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hasan Mutlu'dan Doğum Günü Mesajı: 'Yeniden Bayrampaşa Sokaklarında Kucaklaşacağımız Günler Yakındır' - Son Dakika

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