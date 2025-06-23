Eski Belediye Başkanları DHKP-C İddiasıyla Yargılanıyor - Son Dakika
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Eski Belediye Başkanları DHKP-C İddiasıyla Yargılanıyor

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23.06.2025 18:53  Güncelleme: 18:58
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Eski Belediye Başkanları DHKP-C İddiasıyla Yargılanıyor
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İstanbul'da 25 kişinin, Kazova Tekstil aracılığıyla DHKP-C'ye finansman sağladıkları iddiasıyla yargılanma süreci başladı. Duruşmayı CHP yöneticileri de takip etti.

Haber: Zuhal ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) - Eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, eski Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü, eski Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Emir Sarıgül'ün de arasında bulunduğu 25 kişinin, "Kazova Tekstil üzerinden 2013-2014 yılında DHKP-C'ye finansman sağladıkları" iddiasıyla yargılanmasına başlandı.

İstanbul Adliyesi 13. Ağır Ceza Mahkemesi, davayı İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi salonunda gördü. Sanıklardan 12'si tutuklu 23'ünün katıldığı duruşmayı CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, CHP İstanbul Kadın Kolları İl Başkanı Hatice Selli Dursun, eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile sanıklardan oğlu Emir Sarıgül'ün babası CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül de takip etti.

Duruşmada kimlik tespitlerinin ardından tutuklu sanıkların savunmaları alındı. Suçlamaları kabul etmeyen sanıklar, beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, davayı yarına erteledi.

"Tüm hukuksuzluklar son bulana dek inançla, azimle, dirayetle mücadelemizi sürdüreceğiz"

CHP İstanbul İl Başkanı Çelik, duruşmanın ardından sosyal medya hesabından, "Kazova Tekstil işçilerine destek verdikleri iddiasıyla 14 Mart'tan beri tutuklu bulunan, kanser tedavisi devam eden eski Sarıyer Belediye Başkanımız Şükrü Genç ve yol arkadaşlarımızın duruşmasını takip ediyoruz. Tüm hukuksuzluklar son bulana dek inançla, azimle, dirayetle mücadelemizi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Yerel Yönetim, Politika, İstanbul, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eski Belediye Başkanları DHKP-C İddiasıyla Yargılanıyor - Son Dakika

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