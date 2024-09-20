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Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde, belediyenin parasını zimmetine geçirdiği iddiasıyla gözaltına alınan eski belediye personeli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Keskin İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, belediyede meydana gelen zimmet suçuyla ilgili Keskin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yaptı.

Zimmet suçlamasıyla gözaltına alınan eski belediye personeli M.G, sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklandı.

Aynı soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski belediye personeli A.Ş'nin de emniyetteki işlemleri sürüyor.