Eski buzdolabını kayık yaptı, sulama kanalına açıldı - Son Dakika
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Eski buzdolabını kayık yaptı, sulama kanalına açıldı

Adana'da sıcaktan bunalan gençler buldukları eski buzdolabını kayık yapıp sulama kanalına açılarak hem boğulma tehlikesini bertaraf etti hem de serinleyip keyif yaptı

14.08.2024 20:57
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Eski buzdolabını kayık yaptı, sulama kanalına açıldı

Adana'da sıcaktan bunalan gençler buldukları eski buzdolabını kayık yapıp sulama kanalına açılarak hem boğulma tehlikesini bertaraf etti hem de serinleyip keyif yaptı

Gençler kayık yaptıkları buzdolabına "bu bizim milyonluk yatımız" dedi

ADANA - Adana'da sıcaktan bunalan gençler buldukları eski buzdolabını kayık yapıp sulama kanalına açılarak hem boğulma tehlikesini bertaraf etti, hem de serinleyip keyif yaptı

Adana'da hava sıcaklığı 40 dereceye nem oranı ise yüzde 85'lere ulaştı. Nem ile birlikte hissedilen sıcaklık 50 dereceyi buldu. Sabah saatlerinde bile bunaltıcı bir havanın hakim olduğu Adana'da vatandaşlar yaylalara akın etti. Yaylaya gidemeyen vatandaşların çocukları ise yine tehlikeli olmasına rağmen sulama kanalında serinlemeye çalıştı.

Merkez Yüreğir ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde yaşayan gençler ise sulama kanalında alışılagelmiş bir yöntem dışında motorunu ve kapaklarını söktükleri buzdolabını kayıp yapıp onunla kanala kanala girerek hem tehlikeyi bertaraf etti hem de keyifle serinledi.

'Bu bizim milyonluk yatımız'

Buzdolabının içerisine yatarak kanalda sürüklenen gençler, 'Bizim teknemiz yok ama bu bizim milyonluk yatımız' diyerek serinliyorlar.

"Yorulunca dinleniyoruz"

Sulama kanalında yüzen gençlerden Mehmet Karataş (17), "Adana sıcak olduğu için suya girmekten korkmuyoruz. Serinlemek için mecbur suya giriyoruz. Burada yüzmeyi bilmeyenler boğuluyor. Yüzmeyi bilenler için sorun olmuyor. Bizler kendimizi kurtaracak kadar yüzme biliyoruz. Yorulunca dinleniyoruz sonra tekrar suya giriyoruz" dedi.

Ahmet Yasin isimli genç ise kanalda yüzmekten korkmadığını belirterek, "Kanala girmekten korkmuyorum. Yüzme bilenler boğulmuyor, bilmeyenler boğuluyor. Biz kanala serinlemek için giriyoruz. Bu sıcakta yüzmeyip ne yapacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Adana, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eski buzdolabını kayık yaptı, sulama kanalına açıldı - Son Dakika

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