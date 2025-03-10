FETÖ üyesi kaset kumpasçısı evindeki gizli bölmede yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal dahil çok sayıda siyasetçiye kaset kumpası kuran FETÖ üyesinin gözaltına alındığını duyurdu.

BAKAN YERLİKAYA OPERASYONUN DETAYLARINI ANLATTI

Operasyona ilişkin görüntüleri de paylaşan Bakan Yerlikaya, X hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; "CHP eski Genel Başkanı Merhum Deniz Baykal ile bazı siyasetçilere ve Milletvekillerine ait olduğu iddia edilen müstehcen içerikli görüntülerin internet üzerinden yayınlanması,

Ses ve görüntülerinin kayda alınması,

Telefonlarının usulsüz dinlenmesi soruşturmalarında adı geçen,

Resmi Belgede Sahtecilik ve

Görevi Kötüye Kullanma suçundan aranan,

FETÖ'nün kripto haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı ve

FETÖ'ye Üye olmak suçlarından 3 ayrı aranma kaydı olduğu tespit edilen,

2008-2014 yılları arasında İstihbarat Daire Başkanlığında görevli olan ve Emniyet Amiri iken 2016 yılında ihraç edilen;

EVİNDE SAKLANDIĞI GİZLİ BÖLMEDE YAKALANDI

Ü.Y. isimli şüpheli, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü TEM ve İstihbarat Şube Müdürlükleriyle koordineli olarak yapılan çalışmalar sonucu düzenlenen operasyonla evinde saklandığı gizli bölmede yakalandı.

"FETÖ'CÜLERİ TEK TEK YAKALAYACAĞIZ"

Ankara Valimizi, operasyonu koordine eden Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonu gerçekleştiren Ankara İl Emniyet Müdürlüğümüzü tebrik ediyorum. FETÖ'cüleri tek tek yakalayacağız."