FETÖ üyesi kaset kumpasçısı evindeki gizli bölmede yakalandı - Son Dakika
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FETÖ üyesi kaset kumpasçısı evindeki gizli bölmede yakalandı

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Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal dahil çok sayıda siyasetçiye ait olduğu iddia edilen müstehcen içerikli görüntülerin internet üzerinden yayınlanması, ses ve görüntülerinin kayda alınması, görevi kötüye kullanma suçundan aranan FETÖ üyesi evinde saklandığı gizli bölmede yakalandı.

10.03.2025 08:20
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal dahil çok sayıda siyasetçiye kaset kumpası kuran FETÖ üyesinin gözaltına alındığını duyurdu.

BAKAN YERLİKAYA OPERASYONUN DETAYLARINI ANLATTI

Operasyona ilişkin görüntüleri de paylaşan Bakan Yerlikaya, X hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; "CHP eski Genel Başkanı Merhum Deniz Baykal ile bazı siyasetçilere ve Milletvekillerine ait olduğu iddia edilen müstehcen içerikli görüntülerin internet üzerinden yayınlanması,

  • Ses ve görüntülerinin kayda alınması,
  • Telefonlarının usulsüz dinlenmesi soruşturmalarında adı geçen,
  • Resmi Belgede Sahtecilik ve
  • Görevi Kötüye Kullanma suçundan aranan,
  • FETÖ'nün kripto haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı ve
  • FETÖ'ye Üye olmak suçlarından 3 ayrı aranma kaydı olduğu tespit edilen,

2008-2014 yılları arasında İstihbarat Daire Başkanlığında görevli olan ve Emniyet Amiri iken 2016 yılında ihraç edilen;

EVİNDE SAKLANDIĞI GİZLİ BÖLMEDE YAKALANDI

Ü.Y. isimli şüpheli, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü TEM ve İstihbarat Şube Müdürlükleriyle koordineli olarak yapılan çalışmalar sonucu düzenlenen operasyonla evinde saklandığı gizli bölmede yakalandı.

"FETÖ'CÜLERİ TEK TEK YAKALAYACAĞIZ"

Ankara Valimizi, operasyonu koordine eden Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonu gerçekleştiren Ankara İl Emniyet Müdürlüğümüzü tebrik ediyorum. FETÖ'cüleri tek tek yakalayacağız."

FETÖ üyesi kaset kumpasçısı evindeki gizli bölmede yakalandı
FETÖ üyesi kaset kumpasçısı evindeki gizli bölmede yakalandı

Deniz Baykal, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel FETÖ üyesi kaset kumpasçısı evindeki gizli bölmede yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • Mesko Aljovic:
    Bu kumpası yol arkadaşları Akp ile beraber yaptığını itiraf edebilecek mi? 146 68 Yanıtla
  • Şener Turan:
    Şu fetonun siyasi ayağını bir arastirsanizsa gorsek 109 4 Yanıtla
  • Erol Yurt:
    Ergenekon savcılarının avukatı benim ben diyen şahsım burada mı? Kaset kumpası kurdurtup koltuğunu sağlama almak isteyen şahsım. Koltuğu sağlama alınca bu farelerle işi bitti. Sonra ne oldu? Hoca efendi dedikleri, bir anda feto oldu. Ne paşaları yediniz beee. Ne ocakları söndürdünüz. Yatacak yeriniz yok. 81 28 Yanıtla
  • netlog321:
    peki,ben avukatıyım,arkasındayım bunların diyenlere neden dokunulmuyor. 84 16 Yanıtla
  • Engin Engo:
    olmayan şeyleri mi kaydetti ? yoksa olanı mı servis etti =) 64 18 Yanıtla
  • VillaUmut:
    E zamanında kimlerin tetikçisiydi onu da yazsaydınız :)) 63 12 Yanıtla
  • 7zxs4mm228:
    Büyük röntgenci sonunfa yakalanmış 35 18 Yanıtla
  • Abdullah Bayram:
    çekirge misali 23 16 Yanıtla
  • Neco3955:
    bir kurtulamadık şu fetoi ve onunla beraber olan öğrencilerinden. 35 1 Yanıtla
  • İbrahim güçlü:
    Milletin parasını kumardan yememiş olsaydın kimse kumpas kuramaz di pastadan pay alanlardan biri de Sedat Peker 17 1 Yanıtla
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