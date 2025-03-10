İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal dahil çok sayıda siyasetçiye kaset kumpası kuran FETÖ üyesinin gözaltına alındığını duyurdu.
Operasyona ilişkin görüntüleri de paylaşan Bakan Yerlikaya, X hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; "CHP eski Genel Başkanı Merhum Deniz Baykal ile bazı siyasetçilere ve Milletvekillerine ait olduğu iddia edilen müstehcen içerikli görüntülerin internet üzerinden yayınlanması,
2008-2014 yılları arasında İstihbarat Daire Başkanlığında görevli olan ve Emniyet Amiri iken 2016 yılında ihraç edilen;
Ü.Y. isimli şüpheli, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü TEM ve İstihbarat Şube Müdürlükleriyle koordineli olarak yapılan çalışmalar sonucu düzenlenen operasyonla evinde saklandığı gizli bölmede yakalandı.
Ankara Valimizi, operasyonu koordine eden Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonu gerçekleştiren Ankara İl Emniyet Müdürlüğümüzü tebrik ediyorum. FETÖ'cüleri tek tek yakalayacağız."
Son Dakika › Güncel › FETÖ üyesi kaset kumpasçısı evindeki gizli bölmede yakalandı - Son Dakika
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