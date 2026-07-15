Baki Aydöner: Erdal Celal Aksoy'un Tahliyesi İçin Dua Ettim - Son Dakika
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Baki Aydöner: Erdal Celal Aksoy'un Tahliyesi İçin Dua Ettim

15.07.2026 11:18  Güncelleme: 11:49
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Gaziosmanpaşa Belediyesi davasında tutukluluğu devam eden eski CHP PM Üyesi Baki Aydöner, felçli İBB Genel Sekreter Yardımcısı Erdal Celal Aksoy'un tahliye edilmesine sevindiğini, kendisinin ise kardeşi Bulut Aydöner'in tahliye olması için dua ettiğini açıkladı.

(İSTANBUL) İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Gaziosmanpaşa Belediyesi Davası'nda tutukluluğunun devamına karar verilen eski CHP Parti Meclisi Üyesi Baki Aydöner, bir sevincini paylaştı. Aydöner, "Duruşmaya giderken bindiğimiz araçta fiziki durumunu gördüğümde hayretler içerisinde kaldığım, omurilik iltihaplanması nedeniyle vücudunun sağ tarafının felç olduğunu öğrendiğim, koluna girerek mahkeme salonuna götürdüğüm İBB Genel Sekreter Yardımcısı Sn. Erdal Celal Aksoy'un tahliyesine o kadar sevindim ki kelimelerle anlatamam. İnsan kendisinin tahliye kararını duyup felçli birinin tutukluluğununa devam kararını işitmemek için dünden beri dua eder mi? Ben ettim" ifadelerini kullandı.

Dün İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Gaziosmanpaşa Belediyesi Davası'nda hakkında tutukluluğunun devamı yönünde karar verilen eski CHP PM Üyesi Baki Aydöner'in sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Koluna girerek mahkeme salonuna götürdüğüm İBB Genel Sekreter Yardımcısı Sn. Erdal Celal Aksoy'un tahliyesine o kadar sevindim ki kelimelerle anlatamam. İnsan kendisinin tahliye kararını duyup felçli birinin tutukluluğununa devam kararını işitmemek için dünden beri dua eder mi? Ben ettim." dedi.

Aydöner'in paylaşımı şöyle:

"İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde görülmekte olan 9 sanıklı, 3 tutukludan birisi olduğum GOP-Bel. dosyası olarak bilinen davada 13 Temmuz Pazartesi günü savunmamı gerçekleştirdim."

Dikkatle tüm sanık, tanıkları dinleyen saygıdeğer mahkeme başkanı ve heyeti tutukluluğuma devam kararı vermiş olsa da duruşmaya giderken bindiğimiz araçta fiziki durumunu gördüğümde hayretler içerisinde kaldığım, omurilik iltihaplanması nedeniyle vücudunun sağ tarafının felç olduğunu öğrendiğim, koluna girerek mahkeme salonuna götürdüğüm İBB Genel Sekreter Yardımcısı Sn. Erdal Celal Aksoy'un tahliyesine o kadar sevindim ki kelimelerle anlatamam. İnsan kendisinin tahliye kararını duyup felçli birinin tutukluluğununa devam kararını işitmemek için dünden beri dua eder mi? Ben ettim.

"İNSAN KENDİSİNİN TUTUKLU BULUNDUĞU DAVADA TAHLİYESİNİ İSTEMEZ Mİ?"

Geçtiğimiz haftalarda üzülmeyeyim diye benden sakladıkları ve İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesine sunulan raporlarla 14 aydır yüzüne hasret kaldığım canım kardeşim Bulut Aydöner'in böbrek ameliyatı olması gerektiğini öğrendiğim o andan itibaren yüreğimin ne kadar acıdığını da kelimelerle tarif edemem. İnsan kendisinin tutuklu bulunduğu davada tahliyesini istemez mi? İşte ben 35 yaşındaki genç iş insanı, ciğerimin parçası Bulut'un benden önce tahliye olmasını istedim. Çünkü yanımda felçli bir sanık ifadesinde kalabalık koğuşta kişisel ihtiyaçlarını bile karşılayamadığını sesi titreyerek, gözleri dolarak dile getirdiği an yine aklımdan geçen kendimin serbest kalması değil, kardeşim Bulut'un serbest kalmasıydı. Bulut ameliyat olsa bile kaldığı kalabalık koğuş ortamında nasıl iyileşebilir ki?

Bugünkü tutukluluğumun devam kararı sonrası 73 yaşındaki babamın 'İnşallah İBB davasına bakan mahkeme de Bulut'umuzu bırakır, o da sağlığına kavuşur' duasıyla salondan ayrıldık. O nedenle Yüce Türk Yargısının hukuki, insani ve vicdani kararlarını çok kıymetli buluyorum. Bulut'un suçsuz olduğunu ispatlar nitelikte 20'ye yakın belge ve böbrek ameliyatı olması gerektiğini gösterir raporlar çok sanıklı bir dosyaya büyük bir özveriyle bakan İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi saygıdeğer heyetine avukatı aracılığıyla sunulmuştur.

Ümit ediyor ve candan diliyorum ki hukuki, insani ve vicdani bir karar da her zaman dürüstlüğü ve çalışkanlığı ile gurur duyduğum kardeşim BULUT için tecelli edecektir"

Kaynak: ANKA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Gaziosmanpaşa Belediyesi, Cumhuriyet Halk Partisi, 3. Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Baki Aydöner: Erdal Celal Aksoy'un Tahliyesi İçin Dua Ettim - Son Dakika

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